イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」の二代目イヤホン王子ことゆーでぃ氏が、YouTubeチャンネルで「2025年12月の最新イヤホンベストバイ候補TOP10」を公開。同氏が2025年12月に発売された新製品の中から、独自の視点で選んだランキングを発表した。今回のランキングでは、従来の音質追求型モデルに加え、ユーザーの利便性や個々の体験価値を劇的に向上させるユニークな発想の製品が上位を独占し、ポータブルオーディオの新たな潮流を示す結果となった。



ランキングでは、10位のFiR Audio「Project K」から4位のiBasso Audio「Kunlun」まで、多彩な製品が紹介された。特に注目されたのは、9位にランクインしたCHORDの名機「Mojo 2」の4.4mm端子搭載モデルや、8位のNICEHCK「Rockies」など、既存のファンから期待が寄せられていた製品群である。



激戦を制しトップ3に輝いたのは、いずれもポータブル環境でのリスニング体験を革新する製品だった。

第3位は、NICEHCKのドングルDAC「Octave」。ゆーでぃ氏は、約14,000円という価格ながら、ESS社のポータブル向けフラグシップDACチップ「ES9039Q2M」を搭載している点を高く評価。クリアでパワフルなサウンドを実現しており、「この価格でこのサウンドは価格破壊だ」とそのコストパフォーマンスを絶賛した。



第2位は、finalの最新ワイヤレスイヤホン「TONALITE」。最大の特徴は、世界初のパーソナライズ技術「DTAS」だ。約40分かけてユーザーの身体情報をスキャンし、個人の聴覚特性に最適化された音を生成する。ゆーでぃ氏はこの機能について、パーソナライズ前後でボーカルの表現が全く異なると指摘。「本当に自分の耳元で歌ってくれているんじゃないかと錯覚するくらい」とその劇的な変化に驚きを示した。



そして第1位に輝いたのは、ddHiFiの「TC44Grip」。この製品は、従来のドングルDACが抱えていた「スマートフォンに接続した際にぶらぶらして邪魔になる」「音楽再生中は充電ができない」という2大欠点を、本体とケーブルを一体化させ、さらに充電ポートを設けるという画期的なデザインで解決した。ゆーでぃ氏はこの独創的なアプローチを「天才的」と称賛。音質はもちろんのこと、ユーザーのストレスを根本から解消するそのコンセプトが、1位選出の決め手となった。



今回のランキングからは、単なる音質の優劣だけでなく、ユーザーのライフスタイルに寄り添い、利便性やパーソナライズといった新たな付加価値を提供する製品が高く評価される現代のオーディオ市場のトレンドが浮き彫りになった。次にオーディオ製品を選ぶ際は、こうした「体験価値」という視点も加えてみてはいかがだろうか。