お年玉チャンス⁉「Amazon初売り」で45,000ポイントが当たるスタンプラリー＆注目アイテム【10選】
【画像でチェック】Amazon初売りセール、何が安くなってる？
新年のお楽しみ、「Amazonスマイルセール 初売り」がスタート！新しい1年をハッピーに始めるために、お得にお買いものを楽しみたいですよね。
今回は、お買い物前に「これだけはやっておきたい！」というスタンプラリーの情報をお届けします。最大45,000ポイントが当たるチャンスも！？さっそくチェックしていきましょう。
■新年の運試し！Amazon「スタンプラリー」で最大45,000ポイントを狙おう
▶Amazon「スタンプラリー」
・開催期間：2025年12月27日（土）12:00〜2026年1月10日（土）23:59
・参加方法：キャンペーンページで「参加する」ボタンを押し、スタンプを集める
Amazonでお買いものをする前にチェックしてほしいのが「スタンプラリー」。 「どうせ当たらないでしょ…」なんてスルーするのはもったいない！実はとっても簡単に参加できるんです。
■エントリー方法は？
エントリー方法は、キャンペーンページで「参加する」ボタンをクリックするだけ！
■スタンプの特典は？
「全部集めるのは大変そう…」という方もご安心を。スタンプ1〜3つでもポイントが当たるチャンスがあるんです。4つすべて集めれば、15人に1人の確率で450円または45,000ポイントが当たります！
■スタンプの集め方は？
スタンプの種類の一例
1：ポイントアップキャンペーンにエントリー
（※ポイントアップキャンペーンのエントリーは、1月7日23時59分まで）
2：2,100円以上アイテムを購入
3：欲しいものリストにアイテムを追加
4：電子マンガのシリーズを購読
スタンプは全部で4種類。内容は人それぞれ異なりますが、どれもサクッとクリアできちゃうものばかり。 まずはキャンペーンページの「参加する」ボタンを押しておくのが、おトクへの第一歩です！
■「Amazonスマイルセール初売り」オススメ10アイテム
セールで見逃せない注目アイテムをご紹介します！スタンプ集めの参考にしてくださいね。
▶VTCOSMETICS フェイスマスク
●参考価格：￥2,420→￥1,839（24％OFF）
乾燥や刺激でデリケートになったお肌を、「CICA成分」が優しく包み込んでケア。マスクが吸い付くように密着するので、忙しい朝の「ながら美容」にもぴったり。
▶チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量
●参考価格：￥6,210→￥3,835（38％OFF）
1日3〜5枚を目安にコツコツ食べるだけで、おいしくヘルシーに「キレイ習慣」を続けられると大人気のチョコレート効果シリーズ。ビターで本格的な味は、リフレッシュや自分へのご褒美にも◎。
▶【第2類医薬品】アレジオン20 48錠
●参考価格：￥7,458→￥2,915（61％OFF）
眠くなりにくく、1日1回飲むだけで、つらい鼻水やくしゃみを24時間しっかりガード！ムズムズが気になる季節までにお得にストックしておきたいアイテム。
▶Amazon Fire TV Stick 4K Select
●参考価格：￥7,980→￥4,980（38％OFF）
テレビの端子に挿すだけで、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスが大画面で楽しめます。 アレクサに話しかけるだけで作品検索ができるから、リモコン操作が苦手な方でもストレスフリー。
▶Lenovo ノートパソコン 【Amazon.co.jp限定】
●参考価格：￥145,200→￥109,800（24％OFF）
起動がスピーディーで、頼れる1台。 Windows11搭載で動作がスムーズだから、ネットショッピングや動画視聴もサクサクです。
▶iPhone 15 Plus 128GB
●参考価格：￥124,800→￥108,600（13％OFF）
プロ級の写真が簡単に撮れるカメラは、撮影後に後からピントを合わせ直せられる便利な機能付き。 充電ケーブルがiPadなどと同じ「USB-C」対応で、持ち歩くコードが減ってバッグもスッキリ。
▶デロンギ マルチダイナミックヒーター
●参考価格：￥65,840→￥47,400（28％OFF）
温風が出ないからお肌や喉が乾燥しにくく、お部屋全体がポカポカに。 驚くほど静かでななので、冷え込みが厳しい夜も、安眠を妨げません。
▶シャープ プラズマクラスター 加湿 空気清浄機
●参考価格：￥24,980→￥19,800（21％OFF）
シャープ独自の技術で、お部屋の花粉や微細なホコリをキャッチ。乾燥が気になる季節には、電気代を抑えつつたっぷり加湿してくれるから、お肌の感想対策にもぴったり。
▶TOSHIBA スチームオーブンレンジ
●参考価格：￥31,980→￥26,500（17％OFF）
薄型コンパクトで省スペース。センサーが適切な温度を見極めて、冷凍ごはんの温めムラや解凍しすぎの悩みもまるっと解消。 スチーム機能を使えば本格的な蒸し料理も作れるので、お料理のレパートリーがグンと広がります。
▶SwitchBot ロボット掃除機 【超小型】
●参考価格：￥59,800→￥24,980（58％OFF）
直径約25cmのミニサイズで、家具の隙間やイスの脚周りまでスイスイ入って徹底的にお掃除。 専用ステーションがゴミを自動で回収するので、最大70日間もゴミ捨ての手間がかかりません。 市販の使い捨てシートを付けて水拭きもできるから、毎日ピカピカの床で気持ちよく過ごせます。
いかがでしたか？ Amazonの初売りは、欲しかったあのアイテムをゲットする絶好のチャンス！ スタンプラリーを上手に活用して、お得な新年のスタートを切ってくださいね。
文＝MH