セザンヌの新作マスカラで美ロング体験♪万能ベージュの新パレットも先行発売

セザンヌ化粧品から、短いまつ毛でもぱっちり“美ロング”が叶う「セザンヌ ロングブーストマスカラ」と、濃淡5色で頬と目元の統一感ある仕上がりが叶う「セザンヌ フェイスアイパレット」の新色が2026年2月上旬に先行発売されます。軽い仕上がりと、美しさを引き出す絶妙カラーが特徴の2アイテムは、デイリーに使いやすく、春のメイクを上品にアップデートしてくれるラインナップ。新生活を迎える時期にぴったりの実力派コスメです。

美ロング×楽オフ「ロングブーストマスカラ」

短いまつ毛でもしっかり伸びる「セザンヌ ロングブーストマスカラ」（全1色/01リアルブラック/税込693円）。

糸を引くようになめらかな液がまつ毛の毛先に疑似まつ毛を形成し、重ねてもダマになりにくい自然なロングまつ毛を演出します。

38℃前後で密着が緩むポリマー配合で、お湯で優しくなでるだけで“脱皮落ち”する手軽さも魅力♪

細ストレート×三角カットのブラシで上下まつ毛を均一に塗れ、マルチプルーフで汗・皮脂・こすれにも強く、美しいカールを長時間キープします。

加水分解コラーゲン、アボカド油、ホホバ種子油のまつ毛保護成分入り。

HERAの新作ファンデーションで艶肌へ♡密着ブースト下地も同日発売

5質感×濃淡カラー「フェイスアイパレット」

「セザンヌ フェイスアイパレット」には、チーク・ハイライト・アイシャドウの5質感パウダーがセットされ、しっとり密着してくすみにくい仕上がりが特徴。

新色03ノーブルベージュ（税込847円）は、ほんのりピンクを含んだ上品なベージュ系で、頬と目元に自然な奥行きをプラスします。

トーンを揃えた濃淡カラーで統一感が生まれ、使うだけでメリハリのある立体感を演出。

ヒアルロン酸Na、アルガンオイル*、ホホバ種子油の美容保湿成分を配合し、ブラシ&チップ付きでお直し用にも便利です。

*アルガニアスピノサ核油

既存カラーで叶う印象チェンジ

フェイスアイパレットは全3色の展開。01ピュアコーラルは柔らかいコーラルベージュで温かみのある優しい印象に。

02クラッシーピンクは上品なくすみピンクのクールトーンで、大人っぽい可愛らしさを演出します。

肌やなりたい雰囲気に合わせて選べるカラー展開で、シーンや季節によって使い分けるのもおすすめ♡

メイクがもっと楽しくなる新作をチェック

セザンヌから登場する「ロングブーストマスカラ」と「フェイスアイパレット」の新色は、毎日のメイクをぐっと快適にしてくれる頼もしい存在。

自然に美しく伸びるまつ毛と、肌に馴染むワントーンメイクは、これからの季節にぴったりです。

プチプラとは思えない仕上がりと使い心地で、初心者さんからメイク好きさんまで幅広く活躍。春支度を始めるこのタイミングに、ぜひ新作をチェックしてみてください♪