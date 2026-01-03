ちゃんみな、『夫が寝たあとに』新春2時間SPに参戦！辻希美＆杉浦太陽もそろって登場

本日1月3日（土）、『夫が寝たあとに』新春2時間SPが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回、人気爆発中のちゃんみなが満を持して初参戦。

自らがプロデューサーとなり大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（2024〜2025年）の最中に妊娠・出産を経験したちゃんみな。「『夫が寝たあとに』は一番面白い番組！ 毎回見ていて、妊娠中から勉強させてもらっていた」という。

ママの仲間入りをした彼女が今回、世間が抱く“カッコよすぎるイメージ”を片っ端から覆すことに。MCの藤本美貴＆横澤夏子も「こんなにリアルな子育てをしているとは思わなかった！」と仰天。人生初の妊娠・出産から子育てまで、新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。

2024年、韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚したちゃんみな。今回は、まるでドラマの1シーンさながら、最高にロマンチックな結婚式動画を地上波で初公開。

その一方、初めての妊娠・出産は悪戦苦闘の連続だったようで…。藤本＆横澤も共感、変わってしまった“乳首の色”にちゃんみなが「納得がいかない（笑）」と大困惑する。

また、普段は冷静かつ穏やかな性格のちゃんみなだが、「妊娠中は想像と違って、攻撃的な《Tigerモード》になってしまった」のだとか。その結果、夫とも初めての大ゲンカをし、友人のNICO（平成フラミンゴ）まで巻き込む号泣事件も発生。

「『私じゃない私がいる！』ってビックリしました」と当時を振り返るちゃんみな。はたして、妊娠中に一時覚醒した“知られざるちゃんみな”の実態＆前代未聞の号泣事件の詳細とは？

さらに、「パンを握りしめながら寝てた」――何かを食べていないと気持ち悪くなる“食べづわり”で35kgも増量してしまった妊婦ちゃんみなの格闘の日々に加え、日本と韓国の出産の違いも明らかに。貴重なトークは必見だ。

◆辻希美、夫・杉浦太陽と夫婦そろってスタジオ収録

今回は2025年の第5子出産後、辻希美が初のスタジオ収録。夫・杉浦太陽と肩を並べ、仲睦まじく登場する。

さらに、彼らとは長年にわたって家族ぐるみのお付き合い、2児のパパ・小池徹平も一緒に出演。出産や夫婦円満の秘訣について語り尽くす。

辻は、第5子の出産で「家族総出の立会い出産」と「完全な無痛分娩」を初めて経験することに。感動の出産裏話や、夫・杉浦のファインプレー、無痛分娩の詳細、出産日の家族LINEの内容を包み隠さず公開する。