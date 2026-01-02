第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われている。話題になったのは選手の走りばかりではない。スタート直後、日本テレビの中継に映った白バイにも注目が集まった。

多くの観客に見守られながらの号砲。一斉にスタートした選手のそばで走る白バイは、HONDAの国産電動モーターサイクル「WIN7」だ。東京都公式サイトでも、箱根駅伝を先導することが伝えられていた。1区と10区を先導する。

新型の白バイが中継でもいきなり存在感を放ち、ネット上でも様々な声が相次いでいた。

「無音で疾走するホンダのEV白バイ、カッコよすぎ！」

「サイズ感めちゃくちゃ違和感あるなw」

「箱根駅伝で先導しているEV白バイ良いね」

「だいぶ小さいんだね」

「シュッとしてる」

「全体的に華奢な感じ」

なお大会本部車には燃料電池車（FCEV）のトヨタ製「センチュリー」が採用されるなど、環境にやさしい配慮がなされている。



（THE ANSWER編集部）