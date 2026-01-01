『第76回NHK紅白歌合戦』で紅白初出場を果たしたHANAとちゃんみな。2組の共演はもちろんのこと、NHK紅白歌合戦公式SNSでのスペシャルフォトボックスで撮影された記念ショットが話題となっている。

写真＆動画：スペシャルフォトボックスで撮影した記念ショット（全4投稿）

■舌出しピースや寝そべる姿など、自由なちゃんみなの記念ショット

NHK紅白歌合戦公式SNSで投稿された、スペシャルフォトボックスでの記念ショット。

四方を囲んだボックス内で天井位置からアーティストを撮影したものだが、4点を1枚にした加工含めて「平成プリクラを思い出す！」「懐かしい！」「個室でぎゅうぎゅうになって撮影している姿がかわいい」と反響を呼んでいる。

そんなスペシャルフォトボックスにて、ちゃんみなが記念ショットを撮影。

『第76回NHK紅白歌合戦』のフォトプロップスを持ち、茶目っ気たっぷりに舌を出してピースしたり、ボックスの隅で座り込んでカメラに強い視線を送るクールな姿、最後には寝そべって伸びをするように開放的なポーズをとったりと自由なスタイルを披露している。

■HANAがスペシャルフォトボックスに入るとカオスな空間が出現（!?）

HANAの7人もスペシャルフォトボックスでの記念撮影を行い、1点目はクールな表情でキメ、2点目では今回の紅白のテーマである「つなぐ、つながる、大みそか。」をイメージした“輪”を7人がそれぞれ作りながら7人が一緒になることでひとつの大きな輪になる構図で撮影。

3点目ではCHIKAが大好きな恐竜を意識してかMOMOKAに食らいつくように大口で向かっていき、そんなMOMOKAはカメラに向かって手を伸ばして助けを呼んでいるように見える。その後ろではNAOKOがマリオネット化、KOHARUとMAHINAがものすごい剣幕でカメラに向かって必死のアピールをしている。

かと思えば、このカオスな状況下ですやすや眠るように目を閉じて笑みを浮かべるYURI、スペースの隅に追いやられ“うぇーん”と泣いているような表情のJISOOと7人それぞれにドラマのある写真が完成。

最後は平和を取り戻し（!?）、MOMOKA・NAOKO・YURI・JISOOが手と手を取り合って大きな輪をつくり、その輪のなかにCHIKA・MAHINA・KOHARUがぎゅっと抱き合った。

力強いメッセージでオーディエンスを沸かせる彼女たちだが、じゃれあう7人の賑やかショットは実に微笑ましく、観ているこちらも癒される写真となっている。

■ちゃんみなのステージにHANAの7人がサプライズ登場

ともに紅白初出場を飾った2組は、HANAはデビュー曲「ROSE」をパフォーマンスし、ちゃんみなは“ちゃんみなSPメドレー”と題して「NG」「SAD SONG」を披露。

なお、「SAD SONG」ではHANAのメンバーがサプライズ登場。歌唱中、たくましく成長していく姿を目に焼きつけるように、HANAのメンバーを優しく見つめるちゃんみなが印象的だった。