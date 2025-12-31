¡Ú¹ÈÇò¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡ª¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¡¦Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡¡¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹£Ó£Ð¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Å·Æ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£²Î¾§¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÇ¯¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤ò¾®¹ï¤ß¤ËÍÉ¤é¤·¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤òÈäÏª¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Îº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÃæ¡¢SAM¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡ÖÂ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¨¤Ã¤°¡×¡Ö¹âÂ®¥¹¥Æ¥Ã¥×À¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¹¤®¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£