¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÏÃÂê¡ª ±é½Ð¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¼ø¾ÞÍýÍ³
anan award 2025
¼Ò²ñÀ¤òÂÓ¤Ó¤¿Âêºà¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç²ÃÌ£¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡£anan¤Î¼èºà¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½Ð±éÇÐÍ¥¤¬ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¡Öanan¿·ºî¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ©ºî¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤È¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±é½Ð²È¤Ë¾Î»¿
±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Öanan AWARD 2025 ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÀÖ¤¤²ÖÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÀÖ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÀÖ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
anan¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿·°æ½ç»Ò¤µ¤ó¤äµÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÇ®ÊÛ¡£
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤é½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»£±ÆÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï39:08¤«¤é
¡Öanan¿·ºî¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤â¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËÎ¢Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏµÞ¤Ë²¿¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¤ËÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Öº£¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆüÍË¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤Î¸«¤»Êý¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤àÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶ìÏ«¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ä¥Û¥é¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÅ¸Ë¾¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
🐼 ¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ
Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤«¤ÄºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¬²¿¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯¼èºà¤·¡¢µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Øanan¿·ºî¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡Ù¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë¤Æ¡¢¶¦¤ËÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄÆà½ï»Ò¤µ¤ó¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò
¤Ä¤«¤Ï¤é¡¦¤¢¤æ¤³¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¡ÖTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×±é½Ð²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡£¼ç¤Ê´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØMIU404¡Ù¡ØºÇ°¦¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ê¤É¡£2025Ç¯12·î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
anan 2477¹æ¡Ê2025Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê