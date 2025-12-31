¡Ömake a point¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©²ñµÄ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ömake a point¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÃ¤·¾å¼ê¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦É½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¡ÊµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ç¡Ë¼çÄ¥¤ÎÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢Í×ÅÀ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ömake a point¡×¤Ï¡¢¡Ö¡ÊµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ç¡Ë¼çÄ¥¤ÎÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢Í×ÅÀ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡Ömake a point of ¡Áing¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¡Á¤¹¤ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖShe made her point clearly during the meeting.¡×
¡ÊÈà½÷¤Ï²ñµÄ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô