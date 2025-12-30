Ž¢¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÍŽ£½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÂè°ìÀ¼¤ËÀäË¾¡ÄÉ×¤Ë±£¤ì¤Æ¸È¤¬²Ç¤ò¹¶·â¤¹¤ë"»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È"¤Î¥¨¥°¤¤¼ê¸ý
µÁ¼Â²È¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¡¢¿´¤ò¤¨¤°¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£À¤¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¯¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢¸È¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÈÝÄê¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ìµ¿À·Ð¤Ê¸È¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÈ¯¸À¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬¸«Ê¹¤¤·¤¿¡¢²Ç¤¿¤Á¤Î¿´¤¬Íð¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê
»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¡¡Ö3ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»°ºÐ»ù¿ÀÏÃ¡×¤ò¡¢¸È¤¬²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
»ºµÙ¤ò½ª¤¨¤¿A»Ò¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Å»öÉüµ¢¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸È¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸È¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡£
¡Ö3ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²È¤Ç°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ÍÂ¤±¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡ª¡×
¤¤¤Þ¤ä»þÂåÃÙ¤ì¤È²½¤·¤¿¡Ö»°ºÐ»ù¿ÀÏÃ¡×¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ç¤ËÅö¤Æ¤Ä¤±¤¿È¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ö»°ºÐ»ù¿ÀÏÃ¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë1960Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Îº¢¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢½÷À¤Ï·ëº§¤·¤¿¤é»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê»þÂå¡£Êì¿Æ¤¬°é»ù¤Î¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï3ºÐ¤Þ¤ÇÊì¿Æ¤¬²ÈÄí¤Ç°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö»°ºÐ»ù¿ÀÏÃ¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤â¸È¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¥Ä¥é¤µ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤â¡Ö»°ºÐ»ù¿ÀÏÃ¤Ë¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¤¬¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ëÊÝ°é±à¤ä¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÂç¿Í¤ä´Ä¶¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñÀ¤ä¿´¤Î°ÂÄê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢°é»ù¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÈÀ¤Âå¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÊì¿Æ¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸È¤«¤é¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤¿¤ï¤è¡×¤È¡¢º£¤È¤Ï»þÂå¤Î°ã¤¦¼«Ê¬¤Î»þ¤Î°é»ù¤ò¡ÈÀµ²ò¡É¤È¤·¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£Æâ¿´¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÀ¸³è¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤ÇÍÂ¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤â¸È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¢£¸Å½¤¤»Ò°é¤ÆÏÀ¡Ä²Ç¤Î²æËý¤¬¸Â³¦ÆÍÇË
»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¢¡ÖÊú¤ÊÊ¤¬¤Ä¤¯¤ï¤è¡×
»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤¿»þ¤ä¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë»þ¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·B»Ò¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡¢¸È¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ý½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¶òÃÔ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤éÊú¤ÊÊ¤¬¤Ä¤¯¤ï¤è¡×
¡Öµã¤±¤ÐÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬³Ð¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊú¤ÊÊ¤Ï´Å¤ä¤«¤¹¡áÎÉ¤¯¤Ê¤¤°é»ù¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯µã¤«¤»¤¿Êý¤¬¡¢ÇÙ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¸½Âå¤Ç¤Ï¡ÖÊú¤ÊÊ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢µã¤¤¤¿¤È¤¤ËÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä°¦Ãå·ÁÀ®¡¢¾ð½ï¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ò¡¢¸½Âå¤Ç¤â¤Ê¤ª²Ç¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¸È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢²Ç¤ÏÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²Ç¸È¤Î´Ø·¸¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹²Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¥Þ¥¦¥ó¥È
»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È£¡Ö»æ¤ª¤à¤Ä¤Ï¥é¥¯¤è¤Í¡Á¡×
¸½Âå¤ÎÊØÍø¤Ê°é»ù¥°¥Ã¥º¤ò¡Ö¼êÈ´¤°·¤¤¡×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£C»Ò¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¡¢»æ¤ª¤à¤Ä¤ä´Ì¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸È¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡Öº£¤ÏÊØÍø¤Ç¤¤¤¤¤ï¤è¤Í¡×
¡Ö»ä¤Î»þÂå¤ÏÉÛ¤ª¤à¤Ä¤Ç¡¢ÀöÂõ¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¡Ö´Ì¥ß¥ë¥¯¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡ÀÎ¤ÏÊ´¥ß¥ë¥¯¤È¤ªÅò¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢°û¤Þ¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ÏÎä¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
°ì¸«¡¢ÀÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°é»ù¤Ë¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èæ³Ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¶ìÏ«¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤ËC»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡£
°é»ù¤ËÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼êÈ´¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Í¾Íµ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²È»ö¤ä°é»ù¡¢»Å»ö¤Ë»þ´Ö¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¡Ö¼êÈ´¤°·¤¤¡×¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î°é»ù¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤â´Ä¶¤â°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¡Ö¶ìÏ«¤·¤¿»ä¡×¤ò´ð½à¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë¡¢²Ç¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¤Ï»º¤àµ¡³£¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤à²Ç
»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¡Ö¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤Í¡×
½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö¼¡¤Î»ÒÂ¹¤ÎºÅÂ¥¡×¡£D»Ò¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤¬Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¸È¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï½ËÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÍ×µá¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢»º¸å3¥«·î¤ÇµÁ¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÁá¤¯¼¡¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤Î»Ò¤Î¸å·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Í¤§¡×
ÂÎ¤â¿´¤â²óÉü¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤Ê°é»ù¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤ÀÄ¾¸å¤«¤é¼¡¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î»Ò¤ò»º¤à¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö»º¤àµ¡³£¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¡¢¡ÖÀ×·Ñ¤®¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤Î²ÈÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢D»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ëµ´¸È
»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¡Ö´Å¤ä¤«¤¹¤«¤é¤³¤ó¤Ê»Ò¤Ë¡×
¤³¤ì¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò´Ý¤´¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë°ì¸À¡£µÁ¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶¯¤¯¼¸¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿E»Ò¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¸È¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öí¿¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬´Å¤ä¤«¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£Æü¡¹Çº¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°é»ù¤ò¡¢°ì¾ìÌÌ¤À¤±¸«¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²Ç¤òÌµ²¼¤Ë°·¤¦¤È¡¢Â¹¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â
Ìµ¿À·Ð¤Ê¸È¤Î¡È»Ò°é¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¸È¤¬¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤â¡¢´Ä¶¤â¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸È¤Î¸Å¤¤Êªº¹¤·¤Ç²Ç¤Î°é»ù¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ç¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°é»ù¤òÂº½Å¤µ¤ì¤º¡¢ÈÝÄê¤µ¤ìÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¡¢²Ç¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¹¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¹¤òÅ®°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²Ç¤´¤ÈÂçÀÚ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É×¤¬²Ç¤È¸È¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¸È¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤ÆÏÀ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²Ç¤Î¶òÃÔ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÄÃæ ³¨²»¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¨¤Î¤ó¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ ²ñÄ¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£2000²ó°Ê¾å¤Î¹ç¥³¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¿´Íý¤ËÀºÄÌ¡£º§³è¡¢¥Ç¡¼¥È¡¢¹ç¥³¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î½Ð²ñ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¼±¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï500ËÜ°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤¸¤é¤»ÃË»Ò¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ê¥È¥ê¥»¥Ä¡Ë¡Ù¤Û¤«¹ñÆâ³°¤Ç8ºý¡£
