30ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¡Ö¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¤¨¤¿¤Î¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡·ó½»Âð¤Î·úÊª¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ2¿Í¤È½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÃËÀ1¿Í¤Ï¸½¾ì¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¡¢À¤ÂÓ¼ç¤ÎËöµÈÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤ÎÉÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤ÏËöµÈ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò´Þ¤à3¿ÍÊë¤é¤·¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»Ä¤ê1¿Í¤ÎÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£