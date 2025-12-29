お笑い芸人のワタリ119（ワタリイチイチキュウ＝32）が28日放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」特番に出演。“驚きの預金残高”が明かされた。

この日、同番組では過去最多となる12チームの計48人が、賞金100万円を目指し「4×200mリレーサバイバルレンチャン」で対決する企画が行われた。

ワタリ119、スゲーニョ高橋良平、四千頭身石橋遼大、よしきが属する「チームワタナベ」は決勝に進出。決勝戦前のインタビューで、ワタリ119は「僕らが一番、本当に優勝したい。賞金欲しいって思ってるチームなんですよ。よしきとか高橋だって、まだアルバイト生活ですよね。だからもっと仕事欲しいし、やっぱお金がないと生きていけないですから。このハングリー精神持っているの、僕らしかいないんですよ。だからこそ絶対勝てるんですよ」などと力説した。

その後、テロップなどでワタリ119について、最近1カ月でYouTubeにアップした動画の平均再生回数が「平均200回」であることや、貯金残高が「6万8000円」であることなどが紹介された。

元消防士という経歴を持つワタリ119は11月23日放送の同番組内で、マッチングアプリで知りあったという会社員女性との結婚を発表したばかり。