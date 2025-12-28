てんびん座は「元日から金運が◎」 12星座もっちぃ占い｜12/29〜1/4

12/29（月）〜1/4（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：29日（月）は「正しいお買い物ができる」

牡羊座のあなたは、金運が⚪︎。29日（月）は、お買い物に関してものすごく正しい判断をすることができそうな予感です。迷ってしまうような買い物は、この日に決めてしまいましょう。

仕事ではあまり頑張りすぎずに、後でもよいことは後回しにするように心がけてください。30日（火）は、特に無理をしすぎないことが重要です。

🧳 牡牛座：30日（火）は「お仕事に新しい流れが」

牡牛座のあなたは、仕事が好調。30日（火）は合理的な判断ができそうな予感です。お仕事に関する新しい流れを検討するならこの日がいいでしょう。

また1日（木）は、睡眠のバランスに十分注意してください。見たいテレビや配信に夢中になりすぎて、肝心の推しの応援に使う体力を消耗してしまうかも♭

💰 双子座：1日（木）は「正月早々幸運を感じそう」

双子座のあなたは、お金に関してはものすごく嬉しいことがありそうな予感です！ 1日（木）は、正月早々の幸運を感じることができそう。福袋の購入も◎です。

一方で、何を言ってもわからない人に対しては、イライラすることもやめておきましょう。とくに2日（金）は、正月早々喧嘩をするくらいなら、神対応の優しさを見せてください♪

🤝 蟹座：3日（土）は「仲良くなりたい人と話して」

蟹座のあなたは、感情が大きく揺れ動きそうな1週間です。とくに3日（土）は、人との距離感が良くも悪くもバグりやすいときです。仲良くなりたい人とはこの日にお話をしましょう。

さらに30日（火）は、必要そうに見えて必要ではない出費がかさみそうな予感です。鏡餅にのせるミカンを止める両面テープは代用品で済ませましょう♪

💰 獅子座：29日（月）は「来年の目標をしっかり決めて」

獅子座のあなたは、お金に関する目標をしっかり立てることが大切な1週間です。29日（月）は、2026年の貯金や投資の目標を、しっかり金額で決めちゃいましょう。

同時に、年末に思いついたことをすぐに形にしたくなって、あれこれと大慌てしてしまいそうな予感です。ですが、1日（木）は空回りしやすい星が巡ってきますので焦らないのが◎です。

🎉 乙女座：30日（火）は「推しを近くに感じられる」

乙女座のあなたは、この世に生きている喜びを感じるぐらいに、楽しいエンタメに恵まれる1週間です。30日（火）は、推しとの距離を近くに感じられる出来事があるかも！

一方で、年末にやり残した仕事を焦った形にしようとすると失敗します。4日（日）は、焦りすぎずに仕事の計画を練るようにしましょう。

💼 天秤座：1日（木）は「元日早々に金運が上昇する」

天秤座のあなたは、金運が⚪︎。1日（木）は、元日早々に金運が上昇しそうな星回りです。金銭感覚を切り替えて、さらに裕福になる未来を具体的にイメージしましょう☆

また、お仕事に関しては頑張りすぎになってしまうリスクが上昇します。とくに3日（土）は、後回しでいいことに力を注がないようにしてください。

💼 蠍座：4日（日）は「他人の頑張りを認めて」

蠍座のあなたは、2025年の仕事関係者の中で、一番頑張っていた人を褒めてあげましょう。とくに4日（日）は、他人の頑張りを認めることで自分の仕事運も上昇します。

そして、人に対して表面的な同調するのはやめておきましょう。30日（火）は、納得いかないことに頷くと、いつもの3倍ぐらいストレスが溜まっちゃいそうです♪

🧳 射手座：29日（月）は「状況の再整理に最適」

射手座のあなたは、2025年のお仕事の状況を漫画や映画のシチュエーションに例えて表現するということがありそうです。29日（月）は、状況を再整理するのに最適な星回りです♪

また、現金をなるべく持たないようにして生活をするといいことがありそうです。1日（木）は、お財布にお金を入れていると余分な出費をしてしまうかも

🤝 山羊座：30日（火）は「再び手を取り合える」

山羊座のあなたは、人との親密度が急速に高まり、人間関係が再生成されそうな予感です。とくに30日（火）は、過去に悲しい中断をしている人と、また手を取り合うことができるかも！

また3日（土）は、物欲を満たす運気が良好です。欲しいものがたくさん目に留まります。そのかわりお金の使いすぎには十分注意が必要です♭

🤝 水瓶座：1日（木）は「信頼関係が深まる」

水瓶座のあなたは、約束の変更をしなければならないことがありそうですが、とにかく丁寧な言葉遣いを選べば大丈夫です。1日（木）は、人との信頼関係を深めることができる星が巡ってきます。

年末年始のテンションでお金を使いすぎてしまいそうな予感です。2日（金）は、食事に関する出費をある程度計算することが大切です。

🤝 魚座：4日（日）は「新年の金運を左右する」

魚座のあなたは、思い切ってお金を使ってしまっても大丈夫な1週間です。4日（日）には、2026年の金運を左右するような知らせやチャンスが舞い込んできそう☆

また、対人関係ではスタンプなどの軽妙なコミュニケーションツールを上手に使いましょう。1日（木）は、人疲れしてしまわないように注意が必要です。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X