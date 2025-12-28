´Ø±ÛÆ»¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬42»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ²ò½ü¡Ä67Âæ¤¬Íí¤ó¤ÀÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç2¿Í»àË´¡¢¼Ö20Âæ¤¬±ê¾å¡¡Ï©ÌÌÅà·ë¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤«
·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É67Âæ¤¬Íí¤ß2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Î¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÄÉÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊý¤Î¼Ö¤«¤é½Ð¤¿²Ð¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Î¼Ö¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¼Ö20Âæ¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿·³ã¸©¤ÎÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¡¢¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¾å¤êÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¤êÀþ¤Ï¡¢·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ï©Êä½¤¤Ê¤É¤Îºî¶È¤¬½ªÎ»¤·°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó42»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´Àþ¤ÇÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤Æ°ú¤Â³¤»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£