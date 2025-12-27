40ÂåOL¤¬Ä©Àï¡ª¡ÖÇ¯´Ö12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹40ÂåÆÈ¿ÈOL¤¢¤¡×¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ªÇ¯´Ö12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯´Ö12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÍÎÉþ¤ò12Ãå¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢½ÕÉþ4Ãå¡¢²ÆÉþ5Ãå¡¢½©Éþ4Ãå¡¢ÅßÉþ2Ãå¤Î¹ç·×15Ãå¡£ÌÜÉ¸¤è¤ê3Ãå¥ªー¥Ðー¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Ãå1Ãå¤òËÜÅö¤Ë¶ãÌ£¤·¤ÆÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ä¼ºÇÔ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþÅÀ¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1Ãå¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤ÍÎÉþ¤ä¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎËþÂ´¶¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉþÁª¤Ó¤ËÌÂ¤¦»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¤âÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¤Éþ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£ÍÎÉþ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¡£¤½¤ó¤ÊÅù¿ÈÂç¤Î¼ÂÁ©¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
