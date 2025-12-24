¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¡×¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡Ú¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¡Û
Àê¤¤»Õ ¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÈþÍÆÀê¤¤¡¦³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦»¨»ïÅù¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£½ñÀÒ¡¿¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¡·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¡¿¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÀ±Àê¤¤¡×
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤è¤¯µ¯¤³¤ë¤³¤È¡×
¡Ö±¿µ¤¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÁ°Ãû¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¨¡© ¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Á¡×¤Î¤È¤¡£´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤â¡¢¸å¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤è¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡Ö±¿¤¬°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï±¿¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Öº£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤«¤é²¿¤«¤ò³Ø¤Ó¡¢µÛ¼ý¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤º¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡ÖºÇ°¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É±¿µ¤¤â¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¡ÖÉÔ¹¬¤Ê½¬´·¡×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢¸ÀÍÕ¡¢É½¾ð¡¢¥â¥Î¡Ä¤Õ¤À¤ó¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢±¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó°ìÈÖÄï»Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿±¿µ¤¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¡×
¢ä¢ä¡Ú4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ø¡Û¡Ö±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¤è¤¯µ¯¤³¤ë¡×Á°Ãû¤È¤Ï¡©