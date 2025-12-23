この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」のサイ氏が、「【アベンジャーズ:ドゥームズデイ】劇場限定で解禁された予告の内容は...」と題した動画を公開。2026年12月18日に日米同時公開予定の映画『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』について、劇場限定で公開されたティザー予告の内容を速報した。今回の発表によると、ティザー予告は『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映前にのみ視聴可能で、1週間ごとに内容が切り替わる全4種類という異例の形式で公開される。



動画内で最も注目されたのは、ティザー予告で明かされた情報である。キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースがMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）に復帰すること、そして彼に子供がいたという情報が含まれていた。サイ氏はこの衝撃的な内容について、「SNSでのリーク情報が流れていたが、それでもその情報が事実だと確信した瞬間は痺れた」と語った。スティーブ・ロジャースは『アベンジャーズ/エンドゲーム』のラストで過去に戻り、ペギー・カーターと生涯を共にした。サイ氏は、この行動が新たなタイムラインを発生させ、マルチバースの崩壊現象である「インカージョン」を引き起こした可能性を指摘した。



さらに、物語のヴィランであるドクター・ドゥームの動向についても考察が展開された。ドクター・ドゥームはすでに『ファンタスティック・フォー』に登場するフランクリン・リチャーズを狙っており、『ソー：ラブ＆サンダー』でソーの養女となったラブも狙われているのでは？と指摘。今回の予告でスティーブ・ロジャースの子供の存在が示唆されたことにより、その子供もドクター・ドゥームの標的になる可能性があるという。また、ドクター・ドゥームを演じる俳優として、アイアンマン役で知られるロバート・ダウニー・Jr.の名前が挙がっていることにも触れたが、サイ氏は「何かしらトニー・スタークに絡めないとロバート・ダウニー・Jr.である必要がない」との見解を示した。



『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』のティザー予告は、現在公開中の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の劇場上映でのみ確認できる。スティーブ・ロジャースの復帰が物語にどう関わるのか、そしてドクター・ドゥームの真の目的は何なのか、今後の週替わり予告でさらなる情報が明かされることに期待が高まる。