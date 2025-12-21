「あんたの歌を聴きに来てない」B’zライブでの“客の大熱唱”に批判殺到。なぜ日本人はコンサートで他人が歌うと不快なのか

「あんたの歌を聴きに来てない」B’zライブでの“客の大熱唱”に批判殺到。なぜ日本人はコンサートで他人が歌うと不快なのか