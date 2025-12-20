¡Ö¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¾å¾º¤Ç2¡ó¤ËÇ÷¤ëÄ¹´ü¶âÍø¡¢Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤¬É¬Í×
¡¡Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò»Ù¤¨¤ëµð³ÛÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î³ÕµÄ·èÄê°ÊÍè¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡12·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·È¯10Ç¯¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ¡¢1.970¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢2007Ç¯6·î°ÊÍè¡¢18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï¡¢9Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇºÇ¶á¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤ä¤äÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃí»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÎã³°Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢µ¡Æ°Åª¤Ë¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü¶âÍø¤¬²áÅÙ¤Ë¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯¤ÎÍøÊ§¤¤ÈñÁý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¤Ç¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡Ä¹´ü¶âÍøµÞÆ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡£
¡¡Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬Áàºî¤¹¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢Ã»´ü¶âÍø¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ê¥¤¥È¶âÍø¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶âÍø¤ÎÍ½ÁÛ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü´Ö»ñ¶â¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¶âÍø¥ê¥¹¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¡¦ºâÀ¯»ýÂ³À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ²È¤Ï°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¡Ö¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Êterm premium¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÊÑÆ°¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¾å¾º¡¦Äã²¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀâÌÀ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î³ÈÄ¥ÅªºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ëÍ×°ø¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬Äã¤¤À¯ºö¶âÍø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡18Æü¤«¤é¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
