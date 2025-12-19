Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¼ºÇÔ¤âÀ®¸ù¤âËº¤ì¤ë¡£ËºµÑÎÏ¡¢ÂçÀÚ¤è¡ª¡×Æ£ß·¡¢¼ã°æ¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÖÂç³Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤Èá¤·¤¤¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ï¼ºÇÔ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦23ºÐ¤Î½÷À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤Ã¡ª ºÇ¶á¡¢Âç³Ø¤äÌ¤Íè¤ÎÇº¤ß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÂç³Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤¬¹¥¤¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡ÄÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡Ä¡Ä
¤½¤³¤Ç¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡ª ¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«!? ¤â¤·¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤¤¤Ä¤â¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ú¹ñ 23ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¡Á¡Á¡ª
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Í¡Á¡ª
¼ã°æ¡§감사합니다¡Ê¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡ª
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ï¡Ä¡Ä¤Í¡ª
¼ã°æ¡§ËÍ¤â¼ºÇÔ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤Í¡ª
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê¼ã°æ¤¬¼õ¸³¤Î¡Ë¡È³ê¤ê»ß¤á¡É¤Ë¡¢³ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¹â¹»¼õ¸³¤Î¤È¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö³ê¤ê»ß¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã°æ¤¬¡¢Á´Á³¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¯¤Æ¡ª ¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª ¥¢¥Û¤½¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¡Ö²¶¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¶¯¤§¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤½¤Î¤È¤¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢2²ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª 1²óÌÜ¤¬¥À¥á¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¼õ¤±Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó³ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í!! ¤·¤«¤âÆ±¤¸ÌÌÀÜ´±¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¿À°ú¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§²¶¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÁêÅöÇö¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ã°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡ª ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ªÌ£Á¹½Á¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£
Æ£ß·¡§¤¦¤ó¡¢¤¢¤Î¡Ä¡ÄËÍ¤Ïº£¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò¼ºÇÔ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì£Á¹½Á¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¸¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
¼ã°æ¡§¡ÊÌ£Á¹½Á¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¸å¤Ï¡Ë¤É¤¦·Ò¤²¤¿¤Î¡©
Æ£ß·¡§Ì£Á¹½Á¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡¦¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âÂç»ö¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡ª µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¹½²¿²ó¤«¥Ñ¥·¥ã¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ß¤½½Á±¿¤Ó¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¤µ¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿¹¤µ¤ó¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡ª
Âç¿¹¡§¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¤¡¡Á¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¡ÈËº¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ã°æ¡§¼ºÇÔ¤È¤«¡©
Âç¿¹¡§¤Ï¤¤¡ª Ëº¤ì¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤âËº¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¡¢·ë¹½Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¼ã°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡£
Âç¿¹¡§¼ºÇÔ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¡ª ËºµÑÎÏ¡¢ÂçÀÚ¤è¡ª
¼ã°æ¡§·ë¹½Âç»ö¤Ê¥¹¥¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
Âç¿¹¡§¤½¤¦¤À¤è¡ª ¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Í¡ª ¼ã°æ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡£¸ÀÍÕ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§감사합니다¡Ê¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ë¡Á¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÖÂç³Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤Èá¤·¤¤¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ï¼ºÇÔ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦23ºÐ¤Î½÷À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤Ã¡ª ºÇ¶á¡¢Âç³Ø¤äÌ¤Íè¤ÎÇº¤ß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÂç³Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤¬¹¥¤¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡ÄÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡Ä¡Ä
¤½¤³¤Ç¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡ª ¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«!? ¤â¤·¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤¤¤Ä¤â¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ú¹ñ 23ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¡Á¡Á¡ª
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Í¡Á¡ª
¼ã°æ¡§감사합니다¡Ê¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡ª
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ï¡Ä¡Ä¤Í¡ª
¼ã°æ¡§ËÍ¤â¼ºÇÔ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤Í¡ª
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê¼ã°æ¤¬¼õ¸³¤Î¡Ë¡È³ê¤ê»ß¤á¡É¤Ë¡¢³ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¹â¹»¼õ¸³¤Î¤È¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö³ê¤ê»ß¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã°æ¤¬¡¢Á´Á³¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¯¤Æ¡ª ¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª ¥¢¥Û¤½¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¡Ö²¶¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¶¯¤§¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤½¤Î¤È¤¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢2²ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª 1²óÌÜ¤¬¥À¥á¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¼õ¤±Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó³ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í!! ¤·¤«¤âÆ±¤¸ÌÌÀÜ´±¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¿À°ú¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§²¶¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÁêÅöÇö¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ã°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡ª ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ªÌ£Á¹½Á¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£
Æ£ß·¡§¤¦¤ó¡¢¤¢¤Î¡Ä¡ÄËÍ¤Ïº£¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò¼ºÇÔ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì£Á¹½Á¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¸¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
¼ã°æ¡§¡ÊÌ£Á¹½Á¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¸å¤Ï¡Ë¤É¤¦·Ò¤²¤¿¤Î¡©
Æ£ß·¡§Ì£Á¹½Á¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡¦¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âÂç»ö¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡ª µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¹½²¿²ó¤«¥Ñ¥·¥ã¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ß¤½½Á±¿¤Ó¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¤µ¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿¹¤µ¤ó¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡ª
Âç¿¹¡§¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¤¡¡Á¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¡ÈËº¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ã°æ¡§¼ºÇÔ¤È¤«¡©
Âç¿¹¡§¤Ï¤¤¡ª Ëº¤ì¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤âËº¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¡¢·ë¹½Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¼ã°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡£
Âç¿¹¡§¼ºÇÔ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¡ª ËºµÑÎÏ¡¢ÂçÀÚ¤è¡ª
¼ã°æ¡§·ë¹½Âç»ö¤Ê¥¹¥¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
Âç¿¹¡§¤½¤¦¤À¤è¡ª ¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Í¡ª ¼ã°æ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡£¸ÀÍÕ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§감사합니다¡Ê¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ë¡Á¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624