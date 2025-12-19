ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
吉惑星の援護射撃を受け、上半期もひらめきの赴くままに過ごせる強運期。ただし前半はややテンションが低め。特に2月は、頑張るほど裏目に出やすい流れとなりそうです。スタミナに恵まれた蠍座ですが、体調を崩すとダラダラと長引かせる恐れも。
好きな人とのおしゃべりを楽しんだり、一人旅に出たりと、力を抜いたライフスタイルがパワーチャージの秘訣。それでも運気が冴えない場合は、思い切った断捨離が開運アクションに。
4月は性別や年齢を問わず、有意義な人脈を築ける月。最初はとっつきにくいと感じた相手ほど、かけがえのない友人へと発展する暗示もあります。3月と6月は引越しや新しいことへのチャレンジにツキあり。留学や海外旅行も◎。
仕事運
上半期の成功テーマは引き続き「グローバル」。もしくは、広い視野で活躍の場を模索することが開運を招きます。思考が極端になりやすい蠍座ですが、バランスよく“美味しいとこ取り”を意識したワークスタイルが鍵に。
幸運月の3月と6月はキャリアアップにツキがあり、転職話も有利に進みそう。周囲の反応を気にせず、自分が信じた道をやり遂げてください。
1月20日から2月22日までは、頑張っても成果が出にくい停滞期。プライドが災いする恐れもあるため、素直に周囲へSOSを求めることが大切です。金運は勝負運が最強。宝くじなども積極的にトライして。
恋愛運
上半期は“アウェイ”な場所に運命が潜んでいます。代わり映えのしない人間関係や、マンネリなスポットで出会いを求めても冴えない流れに。フットワークが重めな蠍座ですが、少しずつ行動範囲を広げていきましょう。
本命は不思議な魅力を放つモテるタイプ。相手もあなたのミステリアスなムードに惹かれていきます。恋の女神が微笑むラッキー月は3月と6月。旅行先や出張先での出会いに期待が持てます。アプリでの出会いも◎。
ラッキーアクション
温泉巡り、もしくはプライベート感のあるホテルにステイする。
自分仕様にデザインされたオシャレなグッズを購入する。
ラッキーデー
3月8日、4月5日、6月27日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
