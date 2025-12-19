ジョンマスターオーガニックのヘアマスクで髪を集中補修！うねりケアに最適

ジョンマスターオーガニックが新たに発売するヘアマスクは、傷んだ髪に潤いを与え、うねりをケアしてくれる優れもの！2025年12月18日から登場するこの集中ヘアマスクは、オーガニックグリセリンやココナッツオイルを高配合し、乾燥やダメージを内側から補修。さらに、植物由来の成分で髪表面をコーティングして、触りたくなるような柔らかな仕上がりに導いてくれます♪ 美しい髪を手に入れたい方必見です。

うねりを整え、髪の悩みにアプローチするヘアマスク

ジョンマスターオーガニックの新作ヘアマスクは、うねりやパサつきに悩む髪にぴったりのアイテム。植物由来のレブリン酸Naと12種のアミノ酸を配合し、傷んだ髪を内側からしっかり補修。

さらに、アボカド油や加水分解キノア種子が髪の補修をサポートし、髪をしっとりと整えて、自然なまとまり感を実現します。

パーマやカラー、エイジングによるダメージに強力にアプローチ♪

O by Fの新トリートメントでうねり髪革命。サロン発想ヘアマスク誕生

髪を潤し、ツヤ感をアップ！サロン帰りの指通りに

このヘアマスクは、ツヤ感としなやかさをアップさせる成分もたっぷり。オーガニックココナッツオイル（ヤシ油）やアンズ核油が髪内部まで浸透し、潤いを保持。

髪表面をコーティングしてツヤを与え、サロン帰りのような指通りを実現します。乾燥や紫外線の影響を受けた髪でも、しっかりとケアできるのが魅力。

なめらかでまとまりのある髪を手に入れられます♪

注目の成分“レブリン酸”で、髪を若々しく補修

“レブリン酸”は、髪の内部に空洞ができた部分を補修し、ダメージのない健康的な髪を作る成分として注目されています。

ジョンマスターオーガニックの新ヘアマスクは、傷んだ髪にこのレブリン酸を効果的に浸透させ、髪を内側から補修します。

エイジングやケミカルダメージを受けた髪でも、しっかりとした補修力を発揮し、若々しい印象の毛髪へと導いてくれます。

ジョンマスターオーガニックのヘアマスクで、髪のうねりを解消！

新登場のジョンマスターオーガニック『R&Aヘアマスク N』は、髪のうねりやダメージを補修し、しなやかでツヤ感のある髪に導いてくれます。

オーガニック成分がたっぷり含まれたこのヘアマスクは、乾燥や紫外線ダメージを受けた髪に必要な潤いを与え、なめらかで指通りの良い髪へと仕上げます。

うねりやパサつきが気になる方は、このヘアマスクで髪のコンディションを整えて、毎日を素敵な髪で過ごしましょう♡