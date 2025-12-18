この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が公式YouTubeチャンネルで公開した動画「【浮気調査】高級ホテルで…美容施術の“特別枠”」が注目を集めている。美容クリニック通いを理由に帰宅が遅くなる妻を不審に思った夫からの依頼を受け、調査の一部始終を記録した内容だ。



依頼者は37歳の男性。妻は34歳で、以前から美容への関心が高く、都内の美容クリニックに通っていたという。しかし、再び通院を始めてから状況は一変した。施術の日は決まって帰りが遅くなり、時には深夜に及ぶこともあった。



夫が違和感を口にすると、妻は「月1の楽しみくらいさせてよ」と感情的に反論。そんな中、夫は妻のスマートフォンに届いていた「今度はホテルのラウンジ取っておいたよ」というLINEメッセージを目にする。美容施術とは結びつかない内容に疑念を抱き、PIO探偵事務所へ相談することになった。



調査当日、妻は美容クリニックを出た後、百貨店で化粧品を購入。その足で向かったのは都内の高級ホテルだった。ラウンジで合流したのは20代とみられる若い男性。2人は親しげに談笑し、ケーキを食べさせ合う様子や、同じグラスに口をつける場面も確認された。



その後、2人はラウンジを後にし、客室階へ向かうエレベーターに乗り込んだ。PIO探偵事務所はこの一連の流れを映像で押さえ、決定的な証拠として記録した。



後日、調査報告を受けた夫は、相手の男性が妻の通う美容クリニックの担当医師だったことを知らされる。「いや、ふざけんなよ…」「何やってんだろうマジで」と言葉を失う様子も動画には残されている。



動画の終盤では、調査から約6カ月後の依頼者からの連絡も紹介された。妻に証拠を突きつけると逆ギレされたというが、話し合いの末に離婚が成立。親権は夫が持ち、妻と相手の医師からは慰謝料が支払われたという。



依頼者は「本当に早めに相談して良かった」と振り返る。美容という日常の延長線上で進行していた裏切り。その現実を淡々と映し出す内容に、視聴者からは驚きと衝撃の声が相次いでいる。



