株式会社システムファイブは12月17日（水）、Harlowe（ハーロウ）の「クラシックライトスタンド180」を購入するとサンドバッグ（スタンドウェイト）がもらえるプレゼントキャンペーンを開始した。期間は2026年1月31日（土）まで。

「クラシックライトスタンド180」は、作品だけでなく撮影中の雰囲気にもこだわりたいクリエイターに向けて訴求するライトスタンド。最高級のブナ材を使用した“クラシックなデザイン”が特徴としている。最大高は180cm。耐荷重は4㎏。

クラシックライトスタンド180

プレゼント品の「クラシックサンドバッグ」は、クラシックライトスタンド180に合わせたデザインで実用性と美観を両立。素材にシリコーンレザーを使用しており、繊細なシボ感と控えめなサテン艶により高級ヴィンテージの雰囲気を演出するという。

高密度ポリエステルの2重構造となっており、砂や小石を入れても漏れにくい設計とした。ロケ地で現地調達した砂利や予備バッテリーなどを詰めて使用できるため、移動時は軽量のまま持ち運べるとしている。クラシックサンドバッグには砂は付属していない。

キャンペーンは早期終了する場合もあるとしている。

クラシックサンドバッグ