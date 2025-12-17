東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、サウナ室の中で見つかった燃えたタオルについて、サウナストーンに触れたことで発火したとみられることがわかりました。

この火事は、おととい午後0時半ごろ、港区・赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内で倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。

サウナ室の中ではタオルが燃えていたことがわかっていますが、その後の捜査関係者への取材で、タオルはサウナストーンに触れたことで発火したとみられることが新たにわかりました。

タオルがサウナストーンに触れた理由については捜査中だということです。

また、2人が倒れていたサウナ室のドアノブは外れていましたが、警視庁が現場検証を行った際、別の個室の扉のドアノブにもガタつきがあったことがわかりました。

さらに、フロントにある非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたこともわかり、警視庁は、出火当時も電源が切れていて、店の全ての部屋の非常用ボタンがフロントにつながらない状況だった可能性があるとみて、きょうも現場検証を行い、当時の状況を調べています。