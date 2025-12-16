穿き心地だけ「部屋着のまま」 よそ行き顔の「スタイルUPパンツ」





「ラクな素材でも美脚」がスタンダード

スウェットパンツをはじめ、巷で熱を帯びている「ラクしてキレイなパンツ」。だらしなく見えそう、という懸念を払拭する「イージーパンツの進化形」をご紹介。長時間穿いていても疲れずにシワにもならずに「手抜きにも見えない」タイプを選抜。







スウェット「らしくないスウェットパンツ」

当然、部屋着っぽく見えないことが第一条件。すそをしぼっていない、直線的なワイドシルエットを選び、ONタイムにも穿ける優雅なリラックス感へシフト。

黒スエットパンツ／MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル 青山店）

股上を深めにとったハイウエスト。愛らしい色のトップスも、ワイドな黒のスウェットパンツで辛口＋リラックスシフト。股上を深めにとったハイウエストで腰の位置を高く見せることで、ぺたんこ靴でも自然と脚長バランスに。







スカート感覚で「ワイドなとろみパンツ」

女っぽさを保つ落ち感、華やぎを補うツヤ、抜けを生むなだらかに広がる形。そんなサテンスカート感覚で使えるイージーパンツで、ラクする日もレディな表情を維持。

白ワイドパンツ／シーニュ

なめらかなフレアパンツでALL白の緊張感を緩和。肌をすべるような、つるんとしたテクスチャー。ニュアンスがつくシルエットで、クリーンな白パンツを身近な存在に。フリースやシャツなど異素材を組み合わせて、ワントーンスタイルにメリハリづけ。







「レギンス以上・ストレート未満」の絶妙シルエット

黒レギンスパンツ／ステートオブマインド（ゲストリスト）

上半身の重みをそぐ細身のテーパード。脚にぴたっとはりつかず、適度にゆとりがある。隠さずはけるレギンスパンツを、ジャケットスタイルの新たな相棒に。ストレッチ性の高い生地で、スキニーデニムよりきゅうくつ感なくスマートな仕上がりに。縦幅の広いウエストバンドで、おなかまわりを引き締める効果が。肉感を拾いにくい厚みと弾力もポイント。







