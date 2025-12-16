Nothing Technology Japanは12月12日、「Nothing Phone (3a)」をベースにユーザーコミュニティと共創したスマートフォン「Nothing Phone (3a) Community Edition」のポップアップイベントを東京・渋谷で開催しました。

90年代後半のテックの世界をモチーフに

製品デザインとパッケージ、アクセサリー、壁紙とロック画面、マーケティングキャンペーンを、ユーザーコミュニティから募集して集まった4組のクリエーターと一緒にデザインした製品。

ハードウェアデザインは、90年代後半のテックの世界をモチーフにしたもの。背面は透明デザインを踏襲しつつ、ツヤ消し仕上げのパーツを使用しています。

壁紙とロック画面には、レトロテーマで時間をさかのぼるようなイメージのクロックフェイスをデザインしています。

パッケージには、本体のアクセントカラーをフォントなどのデザイン要素に採用。

今回初めて、専用のアクセサリーを制作。Nothing OSで採用するNdot55フォントで数字を描いたサイコロが付属します。

マーケティングキャンペーンは、90年代のパソコンのグラフィックスをモチーフにしたデザインを採用。

Nothing Phone (3a) Community Editionは、12月12日19時までに購入希望登録した登録者に全世界1000台限定で販売されます。

最新OSやデバイスを体験できるブースも

イベント会場ではPhone (3a) Community Editionだけでなく、フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」、完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」、ワイヤレスヘッドホン「Nothing Headphone (1)」といった最新製品をタッチ＆トライできるブースを展開。

Phone (3) 向けに最近アップデートが配信されたAndroid 16ベースのNothing OS 4.0を体験できるコーナーも用意されていました。