ユーザーコミュニティと共創した「Nothing Phone (3a) Community Edition」がポップアップイベントでお披露目
Nothing Technology Japanは12月12日、「Nothing Phone (3a)」をベースにユーザーコミュニティと共創したスマートフォン「Nothing Phone (3a) Community Edition」のポップアップイベントを東京・渋谷で開催しました。
90年代後半のテックの世界をモチーフに
製品デザインとパッケージ、アクセサリー、壁紙とロック画面、マーケティングキャンペーンを、ユーザーコミュニティから募集して集まった4組のクリエーターと一緒にデザインした製品。
ハードウェアデザインは、90年代後半のテックの世界をモチーフにしたもの。背面は透明デザインを踏襲しつつ、ツヤ消し仕上げのパーツを使用しています。
壁紙とロック画面には、レトロテーマで時間をさかのぼるようなイメージのクロックフェイスをデザインしています。
パッケージには、本体のアクセントカラーをフォントなどのデザイン要素に採用。
今回初めて、専用のアクセサリーを制作。Nothing OSで採用するNdot55フォントで数字を描いたサイコロが付属します。
マーケティングキャンペーンは、90年代のパソコンのグラフィックスをモチーフにしたデザインを採用。
Nothing Phone (3a) Community Editionは、12月12日19時までに購入希望登録した登録者に全世界1000台限定で販売されます。
最新OSやデバイスを体験できるブースも
イベント会場ではPhone (3a) Community Editionだけでなく、フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」、完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」、ワイヤレスヘッドホン「Nothing Headphone (1)」といった最新製品をタッチ＆トライできるブースを展開。
Phone (3) 向けに最近アップデートが配信されたAndroid 16ベースのNothing OS 4.0を体験できるコーナーも用意されていました。