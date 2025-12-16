この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「LINEに着信が来ない時の対処法5選」と題した動画を公開。多くの人が経験する「LINEの電話が鳴らない」という問題について、5つの原因と具体的な解決策を解説した。

ひらい先生氏は、LINEの着信がない原因として、主に5つのポイントが考えられると指摘する。具体的には、「通知や着信設定の見直し」「バッテリーやデータ制限の影響」「マナーモードやおやすみモード」「ネット接続の不安定」「権限設定の見直し」だ。

中でも特に見落としがちなのが、最初の「通知や着信設定」だという。氏は、問題解決にはLINEアプリ内と、スマートフォン本体の両方の設定を確認する必要があると説明する。LINEアプリ側の設定では、通話の着信許可がオンになっているかを確認することが重要だと指摘した。

また、スマートフォン本体の設定で、LINEアプリからの通知自体がオフになっているケースも少なくないという。氏は動画内で、LINEアプリのホーム画面から設定を開き、通知関連の項目をチェックする具体的な手順を実演。「言葉だけでは分かりにくい」という人に向け、画面を見ながら一つずつ確認していくことを推奨した。

LINEの電話が鳴らないというトラブルは、多くの場合、こうした基本的な設定の見落としが原因である可能性がある。大切な連絡を逃さないためにも、一度自身のスマートフォンの設定を見直してみてはいかがだろうか。

