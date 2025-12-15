LINE専門家が解説、なぜLINE VOOMは若者に響かないのか？大学生の利用率わずか4%という事実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、動画「LINE VOOM（ラインブーム）って必要？」を公開した。動画では、大学生を対象とした調査結果を引用し、LINE VOOMの利用率が極めて低い現状を伝えている。
ひらい先生は、株式会社RECCOOが発表したZ世代に関する調査記事を紹介。それによると、現役大学生300人を対象にしたアンケートで、LINE VOOMを「よく利用する」「まあ利用する」と回答した学生はわずか4%に留まり、96%が「あまり利用しない」「全く利用しない」と回答したことが明らかになった。
さらに、コンテンツの面白さに関する質問では、91%もの大学生がLINE VOOMのコンテンツを「あまり思わない」「全く思わない」と評価している。この結果から、多くの大学生がLINE VOOMに対して魅力を感じていない実態が浮き彫りになった。
調査では、大学生のLINE VOOM利用率はわずか4%、「面白くない」と感じる学生が91%にのぼるという結果が示された。動画では、これらのデータに基づき、なぜLINE VOOMが若者世代に受け入れられていないのか、その理由についてさらに深掘りしている。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
