「『本当は整形しているだろ、嘘つくな』みたいなコメントは、ほぼ毎回届きます」

学生時代に野球へ打ち込み、身体づくりの一環で時には「吐きながら食べていた」とまで振り返る食生活で、ピーク時には100キロほどの体重だった小松田卓宏さん（27）。大学で野球を引退した後にダイエットやスキンケアに目覚め、ピーク時から40〜50キロほどの減量を果たして垢抜けイケメンに大変身を遂げた。



ピーク時には100キロほどの体重があったという小松田さん。現在は50キロ台後半〜60キロ台前半で推移している 本人インスタグラムより

その「劇的ビフォーアフター」をSNSに投稿すると、大きな反響があったとともに、冒頭のようなコメントが寄せられることもあるという。整形を疑われるほどの変身をどう成し遂げたのか。本人に聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）

「プロ野球選手」の夢を諦めた理由

――プロ野球選手を目指して、報徳学園高校から立教大学に進学した小松田さんですが、大学進学後の話を聞かせていただけますか。

小松田さん（以下、小松田） 高校は規則や規律がとにかく厳しかったのですが、大学に入ると自由度が高かったことに驚きました。チームで練習するのは1日に数時間程度。それ以外の時間は、メニューを与えられるのではなく、自分で考えなければいけない。ただ、その自由時間をどう過ごすかで、数年後プロになれるかどうかが決まってくる。そのプレッシャーはすごかったです。

――その環境で、小松田さんもプロを目指していたのですよね。しかし、現在は野球とは全く違う分野で活躍されています。どんな転機があったのでしょうか？

小松田 大学3年生の時に、監督から「チーフ」にならないかと打診されたんです。立教大学の野球部で言うチーフとは、簡単に言うと下級生の練習を見たり、メニューを考えたりする「学生監督」のような役割です。

学生からの信頼と、ある程度の実績がないとなれない立場なので、声をかけていただけたことはとても光栄でした。でも、チーフになると練習よりも指導がメインになるので、すごく迷いました。

――つまり、プロ選手への道が遠ざかってしまう？

小松田 はい。文字通り「野球一筋」の人生だったので、選手にならない未来を考えたことがなかったんです。ただ、高校大学とすごい選手に囲まれる中で、自分の選手としての限界にも気づき始めていて……。チーフを断ってこれまで以上に練習に打ち込めば、プロにはなれるかもしれない。でも、そこから第一線で活躍できる選手になれるのか、何年プロを続けられるのかは、自分にもわからない。結果が全ての世界で、結果を出し続ける自信がないのなら、ここまでかな、と。

女性からの一言で、ダイエット熱に火が点いた

――現在は、モデルやインフルエンサーとして活躍されています。野球の道を諦めたあと、どうしてその道に進むことになったのでしょうか。

小松田 プロ野球選手を目指していた間は、ずっととんでもない量の食事を続けていました。でも、プロを目指さないなら、もう無理して食べる必要はないなって。そしたら、もともと食が細かったのもあって、自然と痩せていったんですよね。

――特にダイエットを意識したわけでもないのに？

小松田 はい。食事量だけじゃなく、運動量も減ったから脂肪も筋肉も落ちて、体重も半年で70キロくらいになったんですよ。そしたら、久しぶりに会った女性の友人から「あれ、なんか垢抜けた？」って言われて。恋愛経験ゼロだった私は、その一言で舞い上がっちゃって（笑）。そこから、ダイエット熱が一気に加速しました。

――どんなダイエットをしたのでしょうか？

小松田 まず食事は、18時以降に食べない。あとは夕飯で炭水化物を少なめにするよう心がけていました。運動は「細い筋肉」をつけるトレーニングを意識していました。

――細い筋肉？

小松田 例えば同じスクワットでも、前側の太ももを鍛えると、足はどんどん太くなっていきます。一方で、裏側を意識して鍛えると、太くせずに筋肉を鍛えることができるんです。

――ダイエットにも、野球で得た知識が活かされていそうですね。

小松田 そうなんです。選手時代は、「太くする」トレーニングをしていました。だから、ダイエット目的ならその逆のトレーニングをしたらいいんだなって。また、大学ではスポーツ系の学科に通っていたので、その知識も役立ちましたね。

――ダイエットの結果、体型はどのように変化したのでしょうか。

小松田 大学を卒業する頃には、57キロまで落ちました。一番太っていた中学生時代には約100キロあったので、結果的に40キロほどの減量に成功した計算になります。実は、極端に絞りすぎて40キロ台まで落ちてしまったこともあるんですよ。そのときの見た目が、全然健康的じゃなくて。試行錯誤した結果のベスト体重が、50キロ台後半〜60キロ台前半、という感じです。

ダイエットだけでなくスキンケアも 徹底した“垢抜け”に野球経験が生きている

――小松田さんは、「垢抜け」のためにダイエットだけでなく、スキンケアにも力を入れたんですよね。

小松田 はい。もともと、外での長時間の練習による日焼けで、肌が真っ黒でした。肌荒れもしやすくて、垢抜けるためには体を絞るだけじゃなくて清潔感も大事だと思って、スキンケアにも取り組み始めました。

――ダイエットはこれまでの知識が活かせたものの、スキンケアについては全くの初心者ですよね？ どんなことから始めたのでしょうか。

小松田 最初は、SNSやYouTubeで美容系インフルエンサーの投稿を見て学んでいました。そこから気になるコスメを大量に試して、自分の肌に合うものを地道に見つけていきました。スキンケアの知識はたしかにゼロでしたが、「自分に合うものを見つける」って意味では、野球の経験がものすごく活きているんですよ。

――スキンケアに野球の経験が活きているとは、どういうことでしょうか？

小松田 野球では、例えばバッティングフォームについて、ある指導者は「脇を締めろ」と言う。でも別の指導者は「腕を伸ばせ」と言う。このように、目的は同じでも、教え方や伝え方は人それぞれ違うんです。だからこそ選手は、監督の言う事をすべて鵜呑みにするのではなく、自分に合った方法を取捨選択する必要があります。

これって、ダイエットやスキンケアでも同じなんですよね。まずは情報を集めて、試行錯誤しながら自分に合うものを取捨選択していく。短期的に見ると時間もコストもかかっているように見えるかもしれませんが、長期的に見るとめちゃくちゃコスパがいいんですよ。

――試行錯誤の結果、どんなスキンケアにたどり着いたのでしょうか？

小松田 まず、1日中家にいる日でも、太陽が出ている時間は必ず日焼け止めを塗ります。紫外線は、家の中にも入ってきますからね。日焼け止めを塗っているので、夜はクレンジングオイルと炭酸洗顔でしっかり汚れを落とします。その後は、どんなに疲れていてもかならず湯船に浸かって、お風呂から出たらプチプラ化粧水を顔はもちろん、デコルテにもたっぷり浸透させます。それから美容液、シートマスク、保湿クリームを塗って、スキンケア完了です。

――そうした垢抜け活動を経て、モデルとして活動するようになったきっかけは？

小松田 ちょうど今から1年前くらいに、カメラマンさんに撮影していただく機会があって。カフェで過ごしている様子を撮影していただいてSNSにアップしたら、その投稿が想像以上に伸びたんですよね。

「整形だろ」「普通に働け」と言われることも……

――今はモデルのお仕事を中心にされているのでしょうか？

小松田 いいえ、大学卒業後は一般企業に就職し、現在は福岡県で営業職として働いています。モデルやインフルエンサーの活動はその合間に、という感じですね。

――SNSの発信も積極的にされていますよね。

小松田 モデルを始めてから、SNSで訪れたカフェやファッションコーデといった投稿をしていたのですが、あるとき「実は98キロから57キロまで痩せました」ってビフォーアフター動画を投稿したら、それがめちゃくちゃバズって。

――そこから、一気にフォロワーが増えた？

小松田 はい。そこからアパレルやサロン、ブライダルの撮影と、モデルの仕事の幅もどんどん広がっていきました。学生時代は真っ黒に日焼けしたニキビ面で、ファッションに疎くてジャージばかり着ていた自分が、まさかファッションや美容で注目される日が来るなんて想像もしていなかったから、びっくりですね。

――フォロワーが増えた分、ネガティブな反応が来ることもあるのでは？

小松田 ありますね。よく来るのは、「整形疑惑」です。ビフォーアフターを出すと、「本当は整形しているだろ、嘘つくな」みたいなコメントは、ほぼ毎回届きます。「アフターも別にかっこよくないじゃん」って言われることもありますね（笑）。

あと、SNSでは会社員であることを言っていないからか、「遊んでないで普通に働けよ」とか「そんな甘い考えで生きていけると思うなよ」みたいなコメントも来ます。

――そんなコメントが来ると、モヤッとすることもあるのでは……？

小松田 もちろん良い気持ちはしませんが、それ以上は特に何も思わないですね。むしろ、興味を持ってくれてありがとう、と。どんな内容でも、時間を使ってわざわざコメントを送ってくれるなんて、めちゃくちゃ私に興味を持ってくれているってことじゃないですか。

それに、私は普段は営業をしているので、営業トークで使えるんですよ。取引先との商談で「私、実はインフルエンサーもしているのですが、この間こんなコメントが来まして」って言うと、良いアイスブレイクになるんです（笑）。

――お悩み相談のDMも多く届くそうですね。

小松田 ビフォーアフター動画を出してからは、「どうやったらモテますか」という相談は、結構来ますね。もちろん、容姿も“モテ”の要素の一つだとは思っています。ただ、それ以上に「自信を持つこと」が大事だと思っていて。ダイエットでも、スポーツでも、仕事でも、なんでも構いません。そういう、「自分との約束」を守れる人がモテる人、つまり「人間として魅力的な人」なんじゃないかな、と思っています。

