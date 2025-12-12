±©À¸·ë¸¹¤¬ÍèÇ¯£²·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¤òÈ¯Çä¡ª ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤âÅìµþ¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±©À¸·ë¸¹¤¬¡¢ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ö±©À¸·ë¸¹¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ø±©¡Ù¡×¤òÍèÇ¯£²·î£³Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉÞ·¬¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤è¤ê¼«Í³¤ËÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡½¡½¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö±©¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡Ö±©¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±©À¸¤ò¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌð¸ýµü»á¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡£Ìð¸ý»á¤Ë¤è¤ë±©À¸¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï£´ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢É¹¾å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë±©À¸¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤éÌð¸ý»á¤¬Ç÷¤ë¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥â¡¼¥É¤Ê°áÁõ¤òÂ¨ºÂ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ìð¸ý»á¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë¾å¤²¤ë±©À¸¡£¿¿Ùõ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡¢±ð¤á¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡Ö£Å£Ó£Ó£Å¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È£Ì£é£æ£å¡×¤Ç¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¡¢¤Þ¤¿±©À¸¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼±éµ»²ñ¡×¤ä¡Ö£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á£²£°£²£µ¡×¤Î¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÐÈÇµÇ°¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤òÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤Û¤«¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£»£±Æ¤·¤¿Ìð¸ý»á¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¼Ì¿¿¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£