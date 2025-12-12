¡Ö´´»ö¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤Þ¤ë¤Î¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡¡ÇÛ¼Ö¹¹ð¤ËÈãÈ½¤â...¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÏÍ¤ÓÊ¸¡×¤Ç°ìÅ¾¡Öµö¤»¤Þ¤¹¡×
¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëS.RIDE¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬2025Ç¯12·î9Æü¡¢¼«¼Ò¥¢¥×¥ê¤òÁÊµá¤¹¤ë¹¹ð¤Ç¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤â¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢X¾å¤Ç¡ÖÌäÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤Æ°Î¤¹¤®¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ò¹¥´¶¤ËÊÑ¤¨¤ë¼ÂÎã¡×¤Ê¤É¤ÈÂÐ±þ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼½ªÎ»¡©¡Ö´´»öÍÍ¤¬Ã´¤¦ÀÕÇ¤¤ä...¡×
S.RIDE¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢12·î¾å½Ü¤«¤é¡¢¡ÖËºÇ¯²ñ¡¢´´»ö¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤Þ¤ë¤Î¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Î¹¹ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«¼Ò¥¢¥×¥ê¤òÁÊµá¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢´´»ö¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔÌû²÷¡×¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤·¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
9Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò¤¬·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿²°³°¹¹ð¡Ê¥³¥Ô¡¼¡§¡ØËºÇ¯²ñ¡¢´´»ö¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤Þ¤ë¤Î¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤è¤ê¡Ø´´»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÐ±þ¤È·Ð°Þ¤ò¡¢
¡Ö¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤´°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ÆÅö³º¹¹ð¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤Î´´»öÍÍ¤¬Ã´¤¦ÀÕÇ¤¤ä¤´ÉéÃ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁüÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Åö³º¹¹ð¤Î·Ç½Ð¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÅö³º¹¹ð¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¹¹ðÉ½¸½¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Þ¤È¤â¤ÊÏÍ¤ÓÊ¸¸«¤¿¡×¡ÖÌäÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤Æ°Î¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ªÏÍ¤Ó¤È°ã¤Ã¤Æ·é¤¤¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ò¹¥´¶¤ËÊÑ¤¨¤ë¼ÂÎã¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¿°Õ¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö´´»ö¤Ç¤¹¡£µö¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
S.RIDE¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ï12·î12Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åö³º¹¹ð¤ÏÆ±1¡Á28Æü¤Ç¤Î·Ç½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8Æü¤ËÁá´ü½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Î¼çÍ×±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËSNS¾å¤Ç¤Î¤´»ØÅ¦¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³È»¶¾õ¶·¤ä¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´°Õ¸«¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ï¿ô¤ÎÂ¿²É¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢´´»öÍÍ¤¬Ã´¤¦ÀÕÇ¤¤ä¤´ÉéÃ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁüÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÄË´¶¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë·Ç½Ð¤ò½ªÎ»¤¹¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ¿¼Â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ø²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÛ£Ëæ¤Ë¤»¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¼ÒÆâ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿¶Á¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÀ¼¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö³º¹¹ð¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£S.RIDE¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶µ·±¤ò¶»¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
