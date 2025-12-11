「ちいかわベーカリー」にて「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンが2025年12月12日（金）から期間限定で発売される。

【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎのラテアートも

クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが雪のかかったサンタ帽をかぶったパン。「ちいかわパン（サンタ）」は、きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パン。「ハチワレパン（サンタ）」は、いちごミルクがつまった優しい甘さの冬限定のパン。「うさぎパン（サンタ）」は、チーズクリームがつまった冬限定のパンとなっている。

また2025年11月28日（金）から「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供する、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども用意。とくにラテアートはちいかわ・ハチワレ・うさぎの3種類から好きな絵柄を選ぶことができる（「ホットカフェラテ」もしくは「ホット抹茶ラテ」注文時）。

その他、可愛い瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」や特別なデザインの紅茶缶なども登場している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）