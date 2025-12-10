「歩けない状態だった」美川憲一さん（79）パーキンソン病との闘病語る…コロッケさんと行うコンサートが復帰の舞台に

パーキンソン病を公表した療養中だった歌手の美川憲一さん（79 ) が10日、会見を行った。

闘病と復帰への思いが語られた。

「しぶとくコンサートをやっていきたい」

午後1時前、都内で会見を行った歌手の美川憲一さん。

美川憲一さん：

どうも本日はお忙しい中、来ていただきましてありがとうございます。すみません、座らせてお話させていただきます。

11月、「パーキンソン病」を公表した美川さんの口から語られたのは、病気と闘いながら芸能活動への復帰を目指す、その強い思いだった。

美川憲一さん：

パーキンソン病は現代医学では治らない病気ですから、ずっとこれは引きずりながら、薬もいい薬は出てますけど、リハビリをしながら日々努力をして、しぶとくコンサートをやっていきたいと思っております。

記者：

美川さん、お帰りなさい。

美川憲一さん：

ただいま。

2024年、歌手デビュー60周年を迎えた美川さん。

2025年9月に心臓の機能が低下する「洞不全症候群」のため、ペースメーカーを取りつける手術を受けた。

ところが、術後のリハビリの際に違和感を覚え、精密検査の結果、ふるえや筋肉がこわばるなどの症状が出る「パーキンソン病」であることが判明した。

美川憲一さん：

もうショックでしたよ。病気したことないですからね。「元気が一番よ」なんて言っていたから。本当にきつかったですね。1カ月半入院して、体力も低下して歩くのも大変でした。歩けない状態だったんですよ。

そして、現在の状態については…。

美川憲一さん：

足がもつれて、ずっと立ってるのもしんどい状態ですから、なるべく車イスでと言われているけど、癖になるとそればかり乗るようになって、楽ですから。なるべく自分の足で動くようにしています。

投薬治療やリハビリ治療を続け、公演への復帰を目指してきた美川さん。

4日後に、ものまねタレントのコロッケさんと行うコンサートが復帰の舞台になるという。

美川憲一さん：

コロッケとのジョイントコンサートで、助けてもらいながらやろうかなと思います。きのうもボイストレーニングで声出したけど、普通と同じような状態になって、今までと変わらなく出てました。

ーーステージは楽しみ？

美川憲一さん：

そうですね。あとやるっきゃない。

全国で私と同じような病気で闘っている方、いっぱいいると思いますけど、絶対に負けないでしぶとくしぶとく頑張ることです。みなさん本当にしっかりね。私もしっかりしっかり頑張りますから。頼んだわよ。

美川憲一さん：

ありがとうございました、きょうは。また来てね（笑）

（「イット！」12月10日放送より）