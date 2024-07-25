目下、あるテレビ番組での言動に批判が集中しているのがタレントのフワちゃんだ。「7月22日に放送された『帰れマンデー見っけ隊！！』（テレビ朝日系）に、フワちゃんがゲスト出演しました。番組レギュラーのお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお富澤たけしにくわえ、同じくゲストで俳優の鈴木浩介と一緒に福島県・会津をめぐったのですが、老舗のようかん店に飾られた芸能人のサインを見つけるや、『誰が来てるんだ