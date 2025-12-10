理想は「乳首普通」浮気相手は「エッチしたいだけ」！？クズ発言にあのちゃんドン引き：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
12月9日（火）の放送は、ヤングスキニーが2回目の登場。それぞれの「理想の彼女」を発表！
【動画】理想は「乳首普通」浮気相手は「エッチしたいだけ」!?クズ発言にあのちゃんドン引き
約2年ぶりに登場したヤングスキニー。代表曲「本当はね、」はTikTok15億回再生、来年2月には初の武道館ライブも控えている。
前回出演時、「モテるのに一度も告白されたことがない」と話していたVo.&Gt.のかやゆー。あれから時が経ち、変化は？
「プライベートで、ほぼ人生で初めてくらいにちゃんと女の子と付き合いました。ちゃんと好きになって、浮気とかせずに」とかやゆー。
その彼女と食事に行った時、「人生で初めて男性にソファー席座られた」と言われて、女性をソファー側に座らせるというマナーすら知らなかった自分に気づいたそう。自分がどれほど配慮に欠けていたか知り、人の気持ちを考えるようになったという。
しかし、その彼女とはすでに破局。「ある程度、不幸な状況じゃないと、色んなことできなくなっちゃって」とかやゆー。音楽活動には「女の子にモテたい」という原動力が必要で、「ちょっと不幸が続いているくらいが、逆に自分の中では幸せ」と話すかやゆーに、あのちゃんもうなずく。
そんなかやゆーを含め、メンバーに「彼女にしたい理想像」をヒアリング。AI生成画像と共に、その条件を深掘りする。
かやゆーの理想の彼女はこちら。内面は「ガールズバーは許してくれる」「ちょっとの浮気は許してくれる」など、懐の広い女性が理想。
見た目の条件も細かく、あのちゃんが引っかかったのは「乳首普通」。
色は黒すぎず、サイズも大きすぎないのが理想だと説明するかやゆーに、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「今日も良くないね〜」と呆れ気味!?
さらに、「ちょっとの浮気」はどのラインなのか追及すると、「気持ちが浮ついてなければ許してほしい」「体だけの関係ならセーフにしてほしい」とクズ理論を展開（笑）。
「ただ、ちょっと遊びたいなってだけ。エッチしたいなって思うだけ」と堂々宣言！
彼女がいない時、どのくらいのペースで「遊び」をしているのか聞かれると、「週5」と回答。しかも相手は全員違う女性で、全員が自分のファンだという。「ファンしかいけないです」と言い切るかやゆーに、あのちゃんは「どういうこと!?」と驚愕！
この他、ゴンザレス、しおん、りょうとが理想の彼女像を発表。かやゆーが本気であのちゃんに猛アタック!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
