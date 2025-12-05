喫煙ブース内で目に余るゴミの放置があったなどとして、立教大学の学生部が、一部学生のマナーが悪いと、X上で警告した。この投稿には、様々な意見が寄せられ、その後削除されているが、どんなマナー違反の実態があったのだろうか。

テーブルの上には、使った後のタバコの箱やペットボトル、ビニール袋などが散乱している。スタンド灰皿とみられる場所には、吸い殻がいくつも積まれて、ひどい汚れになっていた。

「自分の行動として恥ずかしくないかよく考えて」

喫煙ブース内を撮った写真2枚は、学生部の公式Xが2025年12月4日に投稿した。

「人として当然のマナーが遵守できない一部の学生へ」

こんなタイトルを付けて、東京・池袋キャンパスの7号館の前にある喫煙ブースについて、「目に余るゴミの放置がありました」と報告した。さらに、ブース外での喫煙、タバコなどのポイ捨ても未だに散見されるとして、こう呼びかけた。

「自分の行動として恥ずかしくないかよく考えてください。今後同様の状況が確認された場合、喫煙ブースの在り方について検討します」

ブース内のひどい汚れが衝撃的だっただけに、学生部の投稿は、大きな反響を呼んだ。「いいね」が次々に集まり、様々なリプライが寄せられた。

マナー違反に対しては、「立教に対するイメージだだ下がりです」「喫煙ルームに監視カメラつけたらいい」「まともに使えないなら撤去すれば」と厳しい指摘が出た。また、「学校内に喫煙ブースがあることに驚いた！」との声が上がり、「世の中の流れを鑑みて、学内は禁煙にしたらいかがでしょうか？」「教職員を含め校内禁煙にすべき」「大学に喫煙ブースなんてそもそもいらない」といった意見も多かった。

一方で、「喫煙所をなくせばそこらの物陰で吸うだけ」と喫煙ブースの意義を認める向きのほか、「色んな人間が出入りしてるから 学生の仕業だと決めつけない方が良い」などと投稿に反発する声もあった。学生部の投稿は、5日になって、削除されている。

「学内で色々な意見が出て、今後のことを対応中」

マナーの悪い行為が一部で見られることについて、立教大学の学生部は、公式Xで度々注意喚起していた。

6月13日には、「最近、ルール違反の喫煙やポイ捨てが非常に増えています」として、こう注意を促した。

「受動喫煙の強要やポイ捨ては重大な迷惑行為で、ポイ捨ては火災にもつながりかねません。ルールを守れない場合、対応を検討します」

7月22日にも、「学内では心無い『マナーの悪い喫煙者』が増えています」と投稿し、10月21日は、「学内の喫煙マナー悪化しています 喘息や持病で受動喫煙の影響が深刻な学生が多くいます 吸う人も吸わない人も安心に過ごせるキャンパスに」と呼びかけた。

大学での喫煙について、立教大は、必ずしも許容しているわけではないようだ。

公式サイトによると、「立教大学禁煙宣言」を22年5月に総長名で行い、「大学は多くの方々が集まる公共性の高い場所です」として、学生などの健康を守るため「キャンパス内完全禁煙」を目指すとした。

そして、22年度から受動喫煙を防止する取り組みとして、「指定喫煙場所」の名称を「卒煙支援エリア」に変更し、「喫煙者が卒煙できるようサポートする場所」だと位置づけた。2つのキャンパス地図をみると、卒煙支援エリアは、計6か所あるようだ。エリアは、段階的に撤去し、最終的には各キャンパス1か所まで削減するとしている。

学生部の公式Xによると、学生の喫煙率は3％前後だという。学生部では、景品付きの「禁煙プログラム」への参加を募集するなどして、「卒業までに卒煙しましょう！」と呼びかけている。

立教大学生課の健康管理担当者は12月5日、J-CASTニュースの取材に対し、こう答えた。

「投稿については、学内で色々な意見が出ています。喫煙ブースも含めて今後のことを対応中ですので、回答できる状況ではありません」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）