¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Û³«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÈ¢¡×¡ÄÃæ¿È¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ºî¼Ô¤¬¸ì¤ëÀïØË¤Î¿¿Áê¡ÚÌ¡²è²È¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡ãÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÅ²ø¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä!?¡ä
¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê»çºé´ÅÍõ¤µ¤ó(@hitsuji_kanran)¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¡Ø²øíð¡Ù¤òÅê¹Æ¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é3¤Ä¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¤É¤ì¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÅ²ø¤ÎÅÐ¾ì¤ÈÁÛÄê³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍýÍ³¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»çºé´ÅÍõ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¹ßÎî½Ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ø¿È¶á¤Ê¶²ÉÝ¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¥Û¥é¡¼¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤¬¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò½Ð¤½¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×(»çºé´ÅÍõ)
3¤Ä¤Î²øÃÌÏÃ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÏÃ¤Ï°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö3¤Ä¤Î¤ªÏÃ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤¿¤³¤ÎÌ¡²è¤Þ¤ë¤Þ¤ë1ºî¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö²È¤ËØá¤¯Îà¤Î¤â¤Î¡×¡ª¡ÖÈ¢¡×¤ÎÃæ¿È¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î·ëËö
¡ÖÈ¢¡×¤Î²øÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¿ÈÂÎ¤ËÈ¢¤ÎÃæ¿È¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯àÈ¢¤ÎÃæ¿Èá¤Ï¤Þ¤¿È¢¤ÎÃæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï²È¤ËØá¤¯Îà¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤Èº£¤â¤¢¤Î²È¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤¬¤Þ¤À²È¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌë¤Î¸«²ó¤êÃæ¤Î²ø°Û¡×
¤´¼«¿È¤¬ÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÎî´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬¤ï¤ê¤È¤½¤¦¤¤¤¦±½¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¡ØÌë¤Î¸«²ó¤êÃæ¤ËÄ´Íý¼¼¤Î¥É¥¢¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ë³«¤¤¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÊü²Ý¸å¤ÎÊä½¬Ãæ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¡Ö¡ÄÀèÀ¸¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡Ù¤È¤«¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¡¢Îî´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ø°Û¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»çºé´ÅÍõ(@hitsuji_kanran)
