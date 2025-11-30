Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ªÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
29Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ÙËëÄ¥¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÆÃÊó±ÇÁü¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÎÊÑÁ«¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù
¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù
½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
½ªÎ»
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
Streaming+(À¸ÇÛ¿®)»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È
https://charisma-house.com/news/2611/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î7Æü(Æü)19¡§00¤Þ¤Ç
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§12·î7Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡Ê¹ñÆâ¡Ë
https://eplus.jp/charisma1130-st/
https://ib.eplus.jp/charisma1130-st/
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¸ø±é³«»Ï30Ê¬Á°¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¤ß¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î±ÇÁü¤ò¸åÆü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â»ëÄ°½ÐÍè¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê²¼µÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¼¡ÂèÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤»ëÄ°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://charisma-house.com/