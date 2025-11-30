【MAMA2025】「もはや伝説」BABYMONSTERがHUNTR/X「Golden」を“完璧再現” 『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』コラボに大反響
29日、香港・Kai Tak Stadiumで開催された『2025 MAMA AWARDS』で、Netflixアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』との公式コラボステージが披露されました。
劇中のガールズグループ HUNTR/X（ハントリックス） のパフォーマンスをBABYMONSTERのPHARITA、AHYEON、RORAが“リアル再現”した特別ステージがSNSで話題に！
今回のMAMAではBABYMONSTERの3名がHUNTR/Xのキャラクターとして登場し、世界的ヒット作品の世界観をMAMA2025用に再構築。メガヒット曲「Golden」をパワフルな高音と繊細なハーモニーで歌い上げ、観衆を魅了しました。
SNSでは
「もはや伝説」
「桁外れの才能」
「この3人を選んでくれてありがとう」
「圧巻のステージ」
「一生推す」
「鳥肌が…」
といったコメントが次々ポストされ、話題に！
低い声から超絶高音まで必要な難曲を完璧に歌い上げた3人に称賛の声があがっています。
■■映画×K-POPの世界的ヒットがMAMAで融合
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』は2025年6月公開のNetflixオリジナルアニメーション映画。K-POPガールズグループ「HUNTR/X（ハントリックス）」が、音楽の力で人間の魂を奪おうとする悪霊を退治するアクションファンタジー作品です。
ネットフリックスのワールドワイド映画部門で26か国で1位を獲得するなど、世界的な大ヒットを記録した本作品。劇中のHUNTR/X（ハントリックス）とSaja Boys（サジャ・ボーイズ）が歌うサウンドトラックもアメリカのビルボードチャートにランクイン。
特にEJAE（イジェ）、Audrey Nuna（オードリー・ヌナ）、Rei Ami（レイ・アミ）からなるHUNTR/X（ハントリックス）が歌った「Golden」は、米ビルボード「ホット100」で1位を獲得！ さらにグラミー賞の最優秀楽曲賞にノミネートされるなど、音楽面でも圧倒的な存在感を示しています。
作品としても『MAMA AWARDS』で 「MUSIC VISIONARY OF THE YEAR」「OST賞」 をＷ受賞しました！
■ 【MUSIC VISIONARY OF THE YEAR: KPOP DEMON HUNTERS コメント全文】
Maggie Kang:
「まずは本当にありがとうございます。本日、このステージに立つことができて光栄です。」
Chris Appelhans:
「その前に、今回の事故で影響を受けた皆さまに心より哀悼の意を表します。そして今も現場で尽力されているレスキューチームの皆さまに感謝いたします。」
Maggie Kang:
「MAMAとCJエンターテインメントから、このように大きな賞をいただけたことに心から感謝いたします。映画を支えてくださったソニー・ピクチャーズ、Netflix、そして多くのスタッフやキャストの皆さんにこの賞を届けたいと思います。作品が世界中の人々の心を動かし、今日こうしてMAMAのステージにも立つことができ、とても驚いています。これこそがK-POPの力だと思います。」
Chris Appelhans:
「この映画はK-POPへのラブレターです。音楽が人をつなぎ、癒し、世界に光をもたらす…その力を信じて制作しました。今日ここに立てたことを本当にうれしく思います。」
Maggie Kang:
「素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。K-POPの歴史、そして韓国の音楽文化の力に心から感謝いたします。」
今年のMAMAのスローガンは「音楽で心が高まり、ひとつになる瞬間」を意味する“オ・フン（UH-HEUNG）”。『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が持つエネルギッシュな世界観と、BABYMONSTERによるHUNTR/X再現ステージは、そのテーマを象徴するような特別なパフォーマンスとなりました。
前日の28日には、BABYMONSTER が「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞し、実力と人気の高さを証明。圧倒的な歌唱力と可憐なビジュアルで観客を魅了した彼女たちが、MAMAを通してさらに存在感を示した形となりました。今後、BABYMONSTERの活躍はますます加速していきそうですね！
【FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10：BABYMONSTERコメント全文（11/28のもの）】
「ごあいさつします。こんばんは。BABYMONSTERです」
RORA「まず、つらい時間を送っていらっしゃる皆様にお見舞い申し上げます。私たちは今回初めてMAMAに来たのですが、こんな風にFANS’ CHOICEという素晴らしい賞をとれて、光栄に思います。そして、この賞はFANS’ CHOICEという名前の通り、MONSTIEZが作ってくれた賞だと思っています。この瞬間もMONSTIEZと一緒に思い出を共有できてすごくうれしく、そして光栄に思っています。私たちBABYMONSTER、これからも協力をして力をつけていきたいと思います。これからもどうぞ応援してください」
2025 MAMA AWARDS 受賞者一覧 ※授賞式順
FAVORITE GLOBAL PERFORMER／IVE
TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST／ENHYPEN
FAVORITE FEMALE GROUP／IVE
BEST NEW ARTIST／
CORTIS
Hearts2Hearts
GLOBAL TREND SONG／IVE 「REBEL HEART」
FAVORITE MALE GROUP／BOYNEXTDOOR
INSPIRING ACHIEVEMENT／SUPER JUNIOR
VISA SONG OF THE YEAR／ROSÉ & Bruno Mars 「APT.」
VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR／ENHYPEN
FANS’ CHOICE MALE／
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
FANS’ CHOICE FEMALE／
BABYMONSTER
Hearts2Hearts
aespa
i-dle
BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO／G-DRAGON
FAVORITE RISING ARTIST／izna
BEST CHOREOGRAPHY／aespa 「Whiplash」
VISA SUPER STAGE ARTIST／TOMORROW X TOGETHER
BEST MALE ARTIST／G-DRAGON
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP／aespa 「Whiplash」
OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST／Hearts2Hearts
MUSIC VISIONARY OF THE YEAR／KPop Demon Hunters
FAVORITE ASIAN ARTIST／JO1
BREAKTHROUGH ARTIST／ALLDAY PROJECT
WORLDWIDE KCONERS' CHOICE／ZEROBASEONE
BEST OST／HUNTR/X 「Golden (映画「KPop Demon Hunters」OST)」
BEST FEMALE GROUP／aespa
VISA ALBUM OF THE YEAR／Stray Kids 「KARMA」
VISA ARTIST OF THE YEAR／G-DRAGON
BEST MALE GROUP／SEVENTEEN
BEST FEMALE ARTIST／ROSÉ
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO／JENNIE (BLACKPINK) 「like JENNIE」
BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP／SEVENTEEN 「THUNDER」
BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO／ROSÉ 「toxic till the end」
BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP／DAVICHI 「Stitching」
BEST BAND PERFORMANCE／DAY6 「Maybe Tomorrow」
BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE／BIG Naughty 「MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)」
BEST MUSIC VIDEO／JENNIE (BLACKPINK) 「ZEN」
BEST COLLABORATION／ROSÉ & Bruno Mars 「APT.」
