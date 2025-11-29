アナログ時計ってやっぱり強い。しかも3,690円でペア価格ってどういうこと？
たまにはペアでキメてみるのも…。
Amazonブラックフライデーで、お得なスマートウォッチをゲットした人も多いでしょう。でも、腕時計って、TPOでアナログモデルを身につけたいこともありますよね。
HANNAH MARTIN ペアウォッチ
3,690円
Amazonで見るPR
HANNAH MARTIN（ハンナ・マーティン）から、まさかの3,690円で、ペアウォッチがAmazonブラックフライデーセールの対象商品に！ これって1個の値段で2個同時に手に入ってしまう感覚です。
カップルで一緒に腕にはめるのって、ちょっと憧れだったり。アナログ針の腕時計デザインも、スマートウォッチが普及した今だからこそかえってよかったり〜。
ギフトボックスに入って届くので、おそろいのプレゼントに最適です。ちなみに水深30mまでの水圧に耐えられる3気圧防水モデルとなっていますよ。
文字盤やベルトのカラーリングの組み合わせで、4種類のデザインから選べます。
アナログ腕時計って、やっぱり充電の手間から解放されますし、とにかく瞬時に時刻がわかる視認性抜群なので、意外と戻るとやめられません。実はあると重宝するアイテムだったりします。
Source: Amazon