たまにはペアでキメてみるのも…。

Amazonブラックフライデーで、お得なスマートウォッチをゲットした人も多いでしょう。でも、腕時計って、TPOでアナログモデルを身につけたいこともありますよね。

HANNAH MARTIN（ハンナ・マーティン）から、まさかの3,690円で、ペアウォッチがAmazonブラックフライデーセールの対象商品に！ これって1個の値段で2個同時に手に入ってしまう感覚です。

Image: Amazon

カップルで一緒に腕にはめるのって、ちょっと憧れだったり。アナログ針の腕時計デザインも、スマートウォッチが普及した今だからこそかえってよかったり〜。

Image: Amazon

ギフトボックスに入って届くので、おそろいのプレゼントに最適です。ちなみに水深30mまでの水圧に耐えられる3気圧防水モデルとなっていますよ。

Image: Amazon

文字盤やベルトのカラーリングの組み合わせで、4種類のデザインから選べます。

アナログ腕時計って、やっぱり充電の手間から解放されますし、とにかく瞬時に時刻がわかる視認性抜群なので、意外と戻るとやめられません。実はあると重宝するアイテムだったりします。

Source: Amazon