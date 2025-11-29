【ねこ漫画】「腰トントン」の要求が止まらない！無視すると耳元で激怒する猫の“圧”がすごすぎる【作者に聞く】
【漫画】猫様VS下僕の戦いの一部始終を見る
「腰とんとん」が大好きな猫、ヒュノト。現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこさん(@mogutchecho)は、ある日ヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たして、猫様は下僕に対しどういった手段に出るのだろうか。今回は、猫と飼い主の攻防を描いた漫画とともに、もちこさんに話を聞いた。
■5歳までクールだった猫が変貌
19匹もの猫と暮らすもちこさんによると、実はヒュノトは5歳くらいまでは人間に一切甘えないクールな性格だったという。それがある日、「腰とんとん」を経験したことによって気持ちよさにハマり、すぐに膝に乗ってくる甘えん坊に変貌してしまったそうだ。
特に夫の「腰とんとん」がお気に入りだという。夫はヒュノトに怒られながら続けているうちにコツを掴んだようで、もちこさんは「ヒュノトの教育の賜物かもしれません」と笑う。もちこさんが腰とんとんをサボったり無視したりすると、耳元で「にゃーっ!!」と怒られることもあるそうだ。
ヒュノトのほかにも、グリちゃんという猫も「腰とんとん」が好きだが、要求の仕方が少し特殊だという。クセが強いそのかわいらしい様子も漫画で描かれている。
現在「アルファポリス」で「猫まみれ主婦の日常」を連載中のもちこさん。SNSには猫好きにはたまらないエピソードがたくさんアップされているので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
