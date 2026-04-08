クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場

理想のボディラインを目指したい方に♡クラランスの人気No.1ボディ用美容液「ボディ フィット アクティヴ」から、たっぷり使えるビッグサイズが数量限定で登場します。引き締め感と心地よさを両立したテクスチャーで、毎日のケアがより特別な時間に。自分を大切にするボディケア習慣を始めてみませんか♪

引き締め感を叶える処方

「ボディ フィット アクティヴ」は、日本産オーガニック緑茶エキス2とプラントカフェイン3を配合したボディ用美容液。

スキン スムージング コンプレックスが、なめらかで引き締まった肌へ導きます。気になる下半身の肌の凹凸にアプローチし、すっきりとした印象を叶えてくれるのが魅力です。

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ひんやり心地よい使用感♡

メントール*4などの成分によるクライオ セラピー発想で、塗布した瞬間に清涼感をプラス。軽やかでみずみずしいジェルが肌になじみ、ベタつきにくいのもポイントです。

さらに、マンダリンやピーチのフルーティな香りから、ローズやジャスミン、ムスクへと変化する香りも楽しめます。

数量限定ビッグサイズ

容量は400mL、価格は18,700円（税込）。通常より大容量で、毎日のケアをしっかり続けたい方にぴったりです。

発売日は2026年5月8日（金）。数量限定のため、なくなり次第終了となります。自然由来指数96％*5で、肌にやさしい使い心地も魅力です。

*1 クラランス調べ。ボディカテゴリーにおける2024年国内売上金額

*2 チャ葉エキス（整肌成分）

*3 カフェイン（整肌成分）

*4 清涼成分

*5 水を含む（ISO16128に準拠）

自分を愛するボディケア時間

クラランスのボディ用美容液は、肌を整えるだけでなく気分まで満たしてくれる特別なアイテム♡たっぷり使えるビッグサイズで、毎日のケアをより充実させることができます。

自分の体を大切にしたい方や、ワンランク上のボディケアを取り入れたい方におすすめ。ぜひこの機会にチェックしてみてください♪