ËâºÀÅÍ¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½é¹õÀ±¤Ë¤Ü¤¦Á³¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥ë¤â
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖËâºÀÅÍ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡0¡½3È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£³ÊÆ®µ»¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç»îÎý¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÁêÅö²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯½Ð¿È¤ÎÅ·¿´¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¸«¤¿¤È¤¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ç¹Ô¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¬12¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¤è¤Í¡£±ü¤¬¿¼¤¤¡×¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬½ù¡¹¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£°æ¾åÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¸åÈ¾¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿Å·¿´¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¡¢¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÂó¿¿¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¿Ä¤ÇÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖÉðµï¡ÊÍ³¼ù¡Ë¤È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢Â³¤¤¤¿¥¥Ã¥¯¤Î¸åÇÚ¤ÎÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ·¿´¤âÉðµï¤â¤³¤Ã¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¶¯¤¯¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ·¿´¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£