¡ÚÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÛÅìµþ½é¿Ê½Ð¡ª¥Û¥«¥ó¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ³õÄ® Åìµþ¡×¤ò¤´¾Ò²ð♡

ÃæÀî¹ÈÍÕ¤¬º£ÃíÌÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡ÖKUREHA TREND♡ Vlog¡×¡£Âè3²ó¤Ï¡¢Åìµþ½é¿Ê½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ³õÄ® Åìµþ¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª²Ä°¦¤¤µÒ¼¼¤äÀäÉÊ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
KUREHA TREND♡ Vlog Vol.3
¥ß¡¼¥Ï¡¼¥¬¡¼¥ë¡¦¹ÈÍÕ¤¬¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸Å¤¤è¤¶âÍ»³¹¡¦Åìµþ³õÄ®¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Åìµþ½é¿Ê½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÂÎ¸³¡ª¤³¤ÎÅß¤Î¥Û¥«¥ó¥¹¤Ë¤¤¤«¤¬¡©
º£²ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï......
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ³õÄ® Åìµþ¡×
³ý¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£Îò»Ë¤È¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È³¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬2025Ç¯10·î¤Ë³«¶È¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
½»¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®12-1
captionbyhyattkabutochotokyo.jp
Check! ÀøÆþ³«»Ï¡ª
¡Ö»ä¤â¥Û¥«¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¥í¥Ó¡¼¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤ÇºÇ¹â♡ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ÙÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡×
Check! ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
ART SPACE
¡ÖÈþ½Ñ´Û½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤À¤«¤é¡¢Ä¶µï¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ª¤É¤Î¥¢¡¼¥È¤â³õÄ®¤Î³¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¢¤È¤Ë³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Á♡¡×
Check! µÒ¼¼¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÄ¶¥¢¥¬¤ë♡
GUEST ROOM
¡ÖµÒ¼¼¤Î¤Ê¤«¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤♡ ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÍè¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Check! ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¡ª
SUSTAINABLE
¡Ö¤ªÉô²°¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢È÷¤¨¤Ä¤±¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç²á¤´¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£Îà¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª♡¡×
Check! Ä«¤âÌë¤âÀäÉÊ¤´¤Ï¤ó¤Ç¹¬¤»¡Á♡
¡Ö²¦Æ»¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¡Á¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢½ÉÇñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤¿ÀäÂÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¡¢º£·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Talk Shop
¥Û¥Æ¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¡¼¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥·¥ã¡¼¥ë¥Ï¥Ö¡£½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡£
±Ä¡§7:00¡Á22:00¡Ê7:00¡Á11:00¤Ï½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¡Ë
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤