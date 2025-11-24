こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

動画撮影やSNSなどスマホでいろんなことができる世の中ですが、高い処理能力が求められる作業は結局ノートPCに軍杯が上がります。とはいえ、高性能なノートPCは機能ゆえに、スマホやタブレットと比べてサイズが大きかったり、重かったりと不便な点が多々あるのも事実。

仕事でもプライベートでも活用できるノートPCだからこそ、ハイスペックで、使いやすくあって欲しいもの。そんな欲張りなニーズを満たしてくれるのが、LGエレクトロニクスの「LG gram 17」です。

「軽量」「大画面」「高解像度」「長時間駆動」「頑丈」「パワフル」「AI（人工知能）」、すべてが1つにつまったノートPC、要チェックですよ。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。

【超軽量×17インチ】LG gram 17/超軽量（1389g）/最大21.5h駆動/AI PC､Copilot PC､gram AI/Core Ultra 9 288V(シリーズ2)/メモリ 32GB/SSD 1TB/17型 IPS液晶 WQXGA(2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99%/指紋認証/Windows 11 Home/ノートパソコン 17Z90TL-GU98J 329,800円 Amazonで見る PR PR

17インチの大型ディスプレイなのに軽くて薄い。どこにでも連れ出せるノートPC「LG gram 17」

LGエレクトロニクスの「LG gram 17」は、17インチの大型ディスプレイを搭載したノートPC。

大画面にも関わらず、1,389gの軽さと16.8mmの薄さを実現。持ち運びやすく、日常使いから出張、旅行など幅広いシーンで活躍します。

2560×1600（WQXGA）高解像度ディスプレイは色鮮やかできめ細やかな表現が可能。映画や動画コンテンツの没入感が深まり、感情表現がより強く心に響きます。

ディスプレイは一般的なフルHDよりも縦に長い16:10の縦横比で、表示できる情報量が増加。複数ウィンドウを立ち上げても見やすく、画像編集、デザイン、プログラミング作業の効率もアップすること間違いなしです。

ディスプレイの表面に微細な凹凸を付け、光の反射を抑えるアンチグレア加工を施し、明るい場所での視認性が向上。屋外での目の負担や疲労を防いでくれますよ。

長時間稼働でバリバリ使える。過酷な耐久テストに合格した堅牢性の高さもポイント

低消費電力で高いパフォーマンスを発揮するAI内蔵の「インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 288V」を採用。

カーボンナノチューブを用いた77Whの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動を実現。外出先でもガシガシ使えるのは有難いですね。

ACアダプターもコンパクトなので、カバンに入れてもかさばらずに持ち運べます。航空機のボディにも使用されるマグネシウム合金を採用し、軽量なのに優れた耐衝撃性を備えています。

アメリカ国防総省が定めた品質基準「MIL-STD 810H」を7項目クリア。高温や低温といった過酷な環境から落下、衝撃、振動にまで耐える頑強さが魅力。

LG公式サイトで製品登録することで、通常一年の保証が延長されて最大4年に。長期間にわたってメーカー保証が受けられるのも安心です。

AIの力を存分に引き出す高パフォーマンスがGOOD。単純作業はAIにお願いしよう

高速転送規格「NVMe」に対応した1TBのSSDと、32GBの「LPDDR5X 8533MHz」メモリを内蔵し、複雑なマルチタスクも高速かつ安定した処理が可能。

OSには必要な機能が一通り揃った「Windows 11 Home」がインストール済み。届いたその日からすぐに使えますよ。

日本語配列のテンキー付きキーボードは打ちやすく、数値入力もスムーズです。

2W＋2Wステレオスピーカーは高出力。立体的な音響を実現するDolby Atmosにより、自宅でも映画館にいるような体験が叶いますよ。

ステレオミニジャックやHDMIポートに加えて、最大40Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB-C（Thunderbolt™ 4）ポートが2つ、最大10Gbpsのデータ転送速度が可能なUSB-Aポートが2つと出入力端子も豊富です。

OSが異なるスマートフォンやタブレットでも簡単に連携ができる「LG gram Link 2.0」は便利。画面やデータ共有がシームレスに行えます。

高性能なAI PCの証である「Copilot+ PC」の基準を満たしており、議事録作成や資料要約、情報検索といった単純作業から、高度な処理までAIにお任せあれ。

ユーザーを理解しながら進化するハイブリッドAI「gram AI」は、個人に最適化されたソリューションを提供してくれます。

※2025年11月時点で本機能は英語及び韓国語のみ対応しております。

Amazonブラックフライデーの今こそ、ハイスペックノートPC「LG gram 17」をお得にゲットしましょう。

【超軽量×17インチ】LG gram 17/超軽量（1389g）/最大21.5h駆動/AI PC､Copilot PC､gram AI/Core Ultra 9 288V(シリーズ2)/メモリ 32GB/SSD 1TB/17型 IPS液晶 WQXGA(2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99%/指紋認証/Windows 11 Home/ノートパソコン 17Z90TL-GU98J 329,800円 Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力：LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社