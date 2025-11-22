timeleszの菊池風磨とムロツヨシが、2026年1月1日18時より放送の『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）に出演する。

本番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、ファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送されたクイズ番組。13年ぶりの復活となる今回は、二宮和也が司会を担当する。

出演が発表された菊池は、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』のメンバーでもあり、二宮とは公私ともに長い付き合いだ。ムロツヨシも、二宮主演の映画『大奥』で共演して以来親交があり、バラエティ番組でも数多く共演。それぞれ、お互いをよく知るからこその駆け引きも見どころとなる。

なお、挑戦者は随時発表となる。また、放送直前の17時からは、みのもんたが司会を務めた過去の名場面傑作選も放送される。

・菊池風磨 コメント

Q.出演が決まった感想をお聞かせください。

『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！しかも二宮くん（の司会）！ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います

Q.クイズに対する自信は？

全然自信ないです（笑）！言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子供の頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これ皮切りに他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）

Q.ずばり、目標金額は？

………150万で！！！（一同爆笑）

・ムロツヨシ コメント

わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました。1問でも多く、二宮くんの〈間〉を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの〈間〉の長さを手に入れたいです。こういう事をコメントすると、二宮くんは私には〈間〉を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞ宜しくお願い致します

（文＝リアルサウンド編集部）