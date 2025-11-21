「久しぶりに見た」「すごいな」U-17日本のオーストリア戦中継で映り込んだ“大物”が話題！「元気そうだな」【U-17W杯】
かつて名古屋グランパスやアーセナルなどを指揮した名伯楽が会場に現われた。
現地11月21日、カタールで開催されているU-17ワールドカップで、廣山望監督が率いる日本は準々決勝でオーストリアと対戦している。
キックオフ直前、中継映像にはスタンドで観戦するアーセン・ベンゲル氏の姿が映し出された。現在、国際サッカー連盟（FIFA）のグローバル・フットボール開発責任者を務める同氏は、今大会を視察しているようだ。
大物の登場にSNS上では、「ベンゲルおるやん！」「久しぶりに見た」「元気そうだな」「会場に来てる」「U-17の代表戦見てたら、ベンゲル来てた」「ベンゲルか、すごいな」などの声があがっている。
なお、試合は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？
現地11月21日、カタールで開催されているU-17ワールドカップで、廣山望監督が率いる日本は準々決勝でオーストリアと対戦している。
キックオフ直前、中継映像にはスタンドで観戦するアーセン・ベンゲル氏の姿が映し出された。現在、国際サッカー連盟（FIFA）のグローバル・フットボール開発責任者を務める同氏は、今大会を視察しているようだ。
大物の登場にSNS上では、「ベンゲルおるやん！」「久しぶりに見た」「元気そうだな」「会場に来てる」「U-17の代表戦見てたら、ベンゲル来てた」「ベンゲルか、すごいな」などの声があがっている。
なお、試合は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？