新都ＨＤが後場急伸、ＡＩ対応コンテナ型データセンター製造拠点を来月稼働開始 新都ＨＤが後場急伸、ＡＩ対応コンテナ型データセンター製造拠点を来月稼働開始

新都ホールディングス<2776.T>が後場急伸している。午後２時３０分ごろ、自社ブランド製品「ＡＩ対応コンテナ型データセンター」の国内製造拠点として、茨城県に第１工場を新設し、１２月１５日に稼働を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



同社が展開する「ＡＩ対応コンテナ型データセンター」は、１つのコンテナ内にＩＴラック、電源設備、ＵＰＳ、バッテリー、冷却装置、防災設備などを集約した「オールインワンモデル」と、電源、冷却、ＩＴ、監視などを機能別に分け、複数コンテナを接続してシステムを構成するモジュールモデルをラインアップ。第１工場では開発から組み立てまで一貫して対応できる製造ラインを整備しており、同社では更なる供給体制強化に向け、埼玉県で第２工場の整備を計画している。



出所：MINKABU PRESS