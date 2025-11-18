Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載の新フラッグシップスマホ「nubia Z80 Ultra」が日本で11月21日から先行販売！価格は13万3800円から
ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは18日、Nubiaが展開する「nubia」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「nubia Z80 Ultra（型番：NX741J）」を日本市場にて正式に発売すると発表しています。まずは公式Webサイト（ https://jp.nubia.com/ ）内の公式Webストアにて2025年11月21日（金）12：00から12月5日（金）11：59まで先行販売、続いて12月5日12：00より正式販売が行われます。
また先⾏販売期間中は先行割引として各モデルともに5,000円が割り引かれ、さらに11月21日11：59までに公式Webサイトにてメール登録した全員を対象に先行販売期間中に先行割引と併用可能の1,000円クーポンを配布しているため、先行販売中クーポン併用価格はブラックおよびホワイトが133,800円、スターレイナイトが143,800円となります。その他、販路は公式Webストア以外にも正式販売では大手ECサイト「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）でも行われ、さらに他の量販店やECサイトでの展開は準備中となっており、詳細については決まり次第後日案内するとしています。なお、nubiaブランドはZTEジャパンから「nubia Flip 2」や「nubia S 5G」なども販売されていますが、nubia Z80 Ultraはこれらの製品とは異なって販売元がFastlane Japanとなるのでご注意ください。
nubia Z80 Ultraはnubiaブランドにおける最新フラッグシップスマホで、日本でも販売されている「nubia Z70 Ultra」や「nubia Z70S Ultra」の後継機種となっており、チップセット（SoC）には新たにQualcomm製の最新のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載して高性能となっているほか、プロレベルの高性能カメラと業界トップクラスの「真のフルディスプレイ」体験を核に最新プロセッサーの性能を余すことなく引き出しているということです。
その中核をなすカメラシステムはまさにプロの表現力をその手に宿し、リアカメラのメインには人の視野に最も近いとされる焦点距離35mmレンズと、光を豊かに取り込む大判の1／1.3型イメージセンサー「OmniVision Light & Shadow Master 990」を搭載し、被写体の質感やその場の空気感まで鮮やかに描き出します。またシリーズ最大級の1／1.55型イメージセンサーを備えた超広角カメラも搭載され、広大な風景を歪みなくクリアに、そして昼夜を問わず透明感あふれる描写を可能にします。
さらに70mm望遠カメラは6400万画素の高精細センサーとOIS光学手ぶれ補正を備え、光学5倍、最大50倍のズームにおいても遠くの被写体のディテールまで驚くほど鮮明に捉えます。また15cmまで接近できるマクロ撮影機能は、肉眼では捉えきれない微細な世界の美しさを再現します。これらすべてのカメラ性能を最新のイメージングシステム「NeoVision 10.0」が統合し、AIが暗所や逆光といった厳しい環境でも最適な1枚へと仕上げ、被写体が持つ本来の魅力を最大限に引き出します。
そして2段式シャッターボタンがこの撮影体験を完成させ、本物のカメラのような操作感が決定的な瞬間を確実に捉えることができます。加えて撮影者が自分の感性を自由に表現できるように多彩なフィルターを内蔵されており、撮影時には色温度やトーンを直感的に調整でき、自分だけのカスタム設定として保存でき、9種類のプリセットとカスタマイズ枠が用意され、オリジナルのスタイルを作り上げることが可能です。
さらに33種類のクラシックフィルム風フィルターを内蔵し、往年の名作フィルムが持つ独特の粒子感、深みのある色合い、そしてノスタルジックな雰囲気を、現代のデジタル写真に纏わせることができるため、それぞれのフィルターが持つ独自の物語性を活かして何気ない日常の風景をまるで映画のワンシーンのような芸術的で忘れがたい1枚へと昇華させることが可能となっています。
また映像もパフォーマンスも一切妥協せずに日常の撮影から本格的なゲームプレイまでのあらゆる体験を新たな次元へと引き上げるようになっており、撮影した作品を映し出すのはノッチやパンチホールのない「真のフルディスプレイ」で、最大2000nitsの輝度が直射日光下でもクリアな視認性を確保し、コンテンツへの完全な没入を可能にします。さらにシームレスな操作性も実現し、超音波式の指紋認証センサーが組み込まれており、指が濡れた状態でも瞬時にロックを解除できます。最大3000Hzの瞬時タッチサンプリングレートも実現しており、ゲームプレイ時の細かな操作や素早いスワイプ動作にも追従し、滑らかな操作感を体験できます。
Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformは長時間の撮影処理や負荷の高いゲームプレイにおいても安定したハイパフォーマンスを持続することができ、nubia Zシリーズ史上最大となる7200mAhの大容量バッテリーと、最大80Wの有線・ワイヤレス急速充電がヘビーユースでもバッテリー残量の不安から解放します。さらに高温・高圧の防水にも対応したIP68およびIP69に準拠した優れた防塵・防水性能が日常使いの安心感を高め、あらゆるシーンでためらうことなく、その性能を解放することを可能にします。
